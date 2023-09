Sebbene siano gli smartphone di punta quelli a stuzzicare maggiormente la curiosità di appassionati e addetti ai lavori, i vari produttori lanciano anche modelli economici e uno di in arrivo è Samsung Galaxy A05s.

In attesa del suo lancio ufficiale, in Rete sono state pubblicate le immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Come dovrebbe essere Samsung Galaxy A05s

Frontalmente il nuovo smartphone economico di Samsung dovrebbe presentare un ampio display (probabilmente con diagonale da 6,6 pollici) con notch a goccia per la fotocamera dedicata a selfie e videochiamate mentre sulla parte posteriore dovremmo trovare una tripla fotocamera con allinemaneto verticale e un flash LED sulla destra.

Sulla parte destra della scocca dovrebbero trovare posto i tasti dedicati alla gestione del volume e quello per l’accensione e lo spegnimento, il quale dovrebbe anche avere un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Nella parte bassa dovremmo trovare un ingresso jack audio da 3,5 mm, un altoparlante e una porta per la ricarica mentre le dimensioni dovrebbero essere pari a 167,9 x 77,7 x 8,8 mm.

Ed ecco anche il video che ci offre una vista dello smartphone a 360°:

Grazie al database dell’FCC sappiamo già che Samsung Galaxy A05s potrà fare affidamento su una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W.

In attesa di scoprire quale sarà la dotazione tecnica completa di questo device è possibile fare riferimento a quella del precedente modello, che può contare su un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, un processore Exynos 850, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione, una tripla fotocamera posteriore (con un sensore primario da 50 megapixel), una fotocamera frontale da 5 megapixel e una batteria da 5.000 mAh (con ricarica a 15 W).

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung di questo mese