Ormai non manca molto alla presentazione di Google Pixel Watch 2, il secondo smartwatch dell’azienda dovrebbe infatti essere svelato il prossimo mese insieme ai futuri smartphone di punta del brand. Nel corso del tempo abbiamo avuto modo di intravedere diverse informazioni relative allo smartwatch, di recente per esempio abbiamo visto alcuni presunti nuovi cinturini, così come le velocità di ricarica e le colorazioni disponibili; oggi invece diamo uno sguardo ad una serie di novità, lato hardware e software, di cui potrebbe beneficiare l’imminente Pixel Watch 2.

Google Pixel watch 2: novità per sensori, sicurezza personale e traduzioni

Sembra che Google abbia deciso di migliorare notevolmente diversi aspetti del futuro Pixel Watch 2, con l’intenzione di proporre ai propri utenti un dispositivo di tutto rispetto e che non deluda le aspettative della community di appassionati.

Novità per i sensori

Partiamo subito con alcune delle novità che dovrebbero interessare gli ambiti di salute e benessere, a differenza dello scorso anno in cui Google Pixel Watch prediligeva l’intelligenza e i servizi dell’azienda rispetto alle funzioni sanitarie (per cui la società offriva ai propri utenti i dispositivi della serie Fitbit Sense), sembra che il prossimo modello potrà vantare nuove funzionalità già viste su Fitbit Sense 2 grazie all’aggiornamento di alcuni sensori.

Come visto di recente, pare che Pixel Watch 2 vanterà la presenza di un sensore di attività elettrodermica (EDA), teoricamente deputato alla gestione e al monitoraggio dello stress dell’utente; questo però non sarà l’unico nuovo sensore equipaggiato sullo smartwatch, l’azienda avrebbe infatti implementato anche un sensore per il rilevamento della temperatura cutanea. Il nuovo sensore dovrebbe consentire agli utenti di effettuare misurazioni della propria temperatura cutanea su richiesta, mentre le letture precedenti saranno accessibili nell’app mobile Fitbit.

Ciò non solo sarebbe un miglioramento rispetto a quanto attualmente offerto da Fitbit Sense 2, che tiene traccia solo della variazione di temperatura notturna come parte di un quadro più ampio della salute dell’utente, ma potrebbe anche essere utilizzato per altre funzioni come il monitoraggio del ciclo mestruale già visto sui dispositivi Samsung, anche se di questo aspetto al momento non ci sono conferme.

Inoltre, il nuovo sensore per la rilevazione della temperatura corporea potrebbe avere a che fare con il presunto, analogo sensore di cui dovrebbe essere dotato Google Pixel 8 Pro.

Sicurezza personale

Dovrebbero arrivare una serie di novità anche per quanto riguarda Sicurezza personale, il servizio di Google disponibile sullo smartwatch in grado di rilevare se l’utente ha subito una caduta di una certa entità e avvisare di conseguenza i soccorsi; l’applicazione in questione dovrebbe ricevere tre interessanti novità con l’arrivo di Pixel Watch 2.

Il servizio disponibile sul futuro smartwatch funzionerà insieme a quello disponibile sugli smartphone Pixel, dedicato al rilevamento degli incidenti stradali, se lo smartphone rileva un incidente automobilistico le informazioni mediche principali verranno visualizzate sull’orologio in modo che i soccorritori possano trovarle facilmente.

L’applicazione Emergenze personali sull’orologio riceverà il pieno supporto per la condivisione della posizione con i contatti di emergenza, questa funzionalità sarà disponibile anche senza bisogno dello smartphone se il Pixel Watch 2 è dotato di LTE e dispone di un piano dati attivo.

Infine dovrebbe essere disponibile un’ulteriore funzione già presente sugli smartphone e che permette all’utente di programmare un controllo di sicurezza: una volta scaduto il conto alla rovescia impostato, Emergenze personali tenta di verificare se l’utente sta bene, se questo non risponde verrà inoltrata la sua posizione ai contatti di emergenza; anche in questo caso la funzione potrà essere disponibile senza smartphone a patto che Pixel Watch 2 sia dotato di LTE e disponga di un piano dati attivo.

Nuove funzioni di traduzione

In passato il colosso di Mountain View offriva la possibilità di utilizzare Google Traduttore su Wear OS, nel corso del tempo l’applicazione è però stata eliminata e non è più disponibile per gli utenti; sembra però che Pixel Watch 2 possa vantare una specie di ritorno al passato da questo punto di vista, anche se non sotto forma di applicazione come in precedenza.

Sembra che Google abbia intenzione di affidare il tutto alla modalità interprete dell’Assistente Google, che gestirà le traduzioni proprio come su telefoni, tablet e hardware Nest, occupandosi di tradurre le conversazioni da e verso la lingua predefinita e una seconda lingua a scelta, riproducendo le traduzioni ad alta voce. Questa funzionalità sembra già disponibile anche sull’attuale Google Pixel Watch di prima generazione, nonostante non se ne faccia menzione in nessun documento di supporto.

Insomma, sembra che quest’anno Big G abbia lavorato sodo nello sviluppo di Pixel Watch 2, lo smartwatch dovrebbe vantare notevoli miglioramenti rispetto alla precedente generazione sotto diversi punti di vista, non ci resta che attendere il 4 ottobre per scoprire tutto sul dispositivo in questione.

Potrebbe interessarti anche: Google Pixel Watch 2 richiederà una versione di Android più recente