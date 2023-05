Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro (nelle ultime ore anche in versione LTE) stanno accogliendo in questi giorni un aggiornamento software che consente di sfruttare la funzione per il monitoraggio della temperatura per prevedere le mestruazioni. Vediamo di che firmware si tratta e come aggiornare lo smartwatch al vostro polso.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro

Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro si aggiornano con i firmware R9**XXU1AWD6 (Bluetooth) e R9*5FXXU1AWDA (LTE) e accolgono novità interessanti per Samsung Health. L’app viene aggiornata alla versione più recente e diventa compatibile con la funzione in grado di prevedere le mestruazioni con il monitoraggio della temperatura cutanea. Per accedere a questa funzione dovete recarvi nella sezione dedicata al monitoraggio del ciclo di Samsung Health e selezionare “Prevedi periodo con temperatura cutanea“.

Si tratta della novità che vi abbiamo anticipato qualche giorno fa. La temperatura corporea basale varia in base alla fase mestruale, e con Galaxy Watch5 potete misurarla immediatamente al risveglio in modo automatizzato, sfruttando i sensori a bordo. Le letture possono poi essere visualizzate in un apposito grafico, con dati crittografati e archiviati in modo sicuro grazie a Samsung Knox.

In più l’update va a migliorare la stabilità e l’affidabilità del sistema a livello generale e a integrare le patch di sicurezza di aprile 2023.

Come aggiornare Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro

L’aggiornamento è in distribuzione da qualche giorno per le versioni Bluetooth e in queste ore per le varianti con connettività LTE, anche in Italia. Per scaricare e installare l’ultimo update e utilizzare la funzionalità descritta qui sopra sul vostro Samsung Galaxy Watch5 o Watch5 Pro potete aprire l’app Galaxy Wearable installata sul vostro smartphone Android e selezionare “Impostazioni orologio > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Viene richiesto un download di poco più di 300 MB.

