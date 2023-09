I dispositivi per la casa intelligente del colosso di Mountain View, siano essi smart speaker o smart display appartenenti alle serie Google Nest e Google Home, permettono agli utenti di creare dei gruppi di altoparlanti in modo da poter riprodurre la propria musica in tutta la casa, sincronizzata su tutti i dispositivi appartenenti al gruppo, come appunto altoparlanti e display Google Nest o Home, ma anche dispositivi Chromecast e Google Pixel Tablet.

Nelle ultime ore però Google ha inserito alcune limitazioni all’utilizzo di questi dispositivi, scopriamo insieme di cosa si tratta.

I dispositivi Google Nest e Home potranno ora far parte di un solo gruppo di altoparlanti

Secondo quanto riportato in una pagina di supporto Google Nest, sono state introdotte alcune limitazioni per i dispositivi appartenenti ai gruppi di altoparlanti; d’ora in poi una serie di dispositivi potranno essere inseriti in un solo gruppo di altoparlanti: “Se provi ad aggiungere uno di questi dispositivi a un secondo gruppo di altoparlanti nell’app, riceverai un messaggio di errore.”

Di seguito la lista dei dispositivi interessati dalla modifica:

Google Nest Mini (2ª generazione)

Google Nest Audio

Chromecast con Google TV (4K)

Chromecast con Google TV (HD)

Google Nest Hub (2ª generazione)

Google Nest Hub Max

Access Point Google Nest Wifi

Tablet Pixel (modalità hub)

D’ora in poi dunque l’utente sarà costretto a scegliere tra i gruppi che comprendono i dispositivi presenti in tutta la casa o quelli di una sola stanza, sarà comunque possibile aggirare la nuova limitazione reimpostando i gruppi ogni volta prima dell’uso, ma non si tratta certo di una soluzione comoda.

Come già successo a gennaio 2022, sembra che le modifiche apportate dipendano da quanto disposto da un procedimento legale, come confermato dalla stessa Google: “Alla luce di una recente decisione legale, gli utenti non potranno più aggiungere nuovi dispositivi Nest a più gruppi. Non ci sono modifiche ai gruppi di relatori esistenti“.

