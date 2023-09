Come probabilmente saprete, con Android TV 12 Google introdusse il supporto alla UI 4K, ma fino a questo momento i prodotti che offrono questa risoluzione all’interno dell’interfaccia sembrano latitare. Le cose potrebbero cambiare grazie al nuovo chip di Amlogic, annunciato in queste ore.

Amlogic S905X5 supporta la risoluzione 4K con HDR per la UI delle smart TV

Il nuovo chip Amlogic S905X5 è stato svelato: si tratta di un SoC a 6 nm che integra una CPU di nuova generazione e una GPU ARM Mali-G310 in grado di supportare una UI a risoluzione 4K con HDR, ma anche l’audio Dolby Atmos e non solo. Secondo quanto riportato da Mishaal Rahman, questo chipset sarebbe già in fase avanzata e sarà disponibile per la produzione di massa verso la fine del secondo trimestre del 2024. Un’altra fonte, sempre citata da Mishaal, parla di primo trimestre 2024, per cui staremo a vedere chi avrà ragione.

Google ha introdotto il supporto alla risoluzione 4K per l’interfaccia utente di Android TV con la versione 12, ma praticamente nessun prodotto con tale sistema operativo sembra sia stato finora in grado di gestirla. Uno dei primi dispositivi a sfruttare il chip Amlogic S905X5 dovrebbe essere il TV box di nuova generazione di SEI Robotics, che promette grandi miglioramenti rispetto alle generazioni precedenti. Questo grazie proprio al nuovo SoC, che dovrebbe portare significativi passi avanti in termini di efficienza e di potenza, perlomeno sulla carta.

Sappiamo che Google ha in programma il lancio di un nuovo modello di Chromecast con Google TV. Integrerà il chip S905X5? Se la casa di Mountain View prevede di lanciarlo nel breve, come ad esempio durante il prossimo evento del 4 ottobre (nel quale i protagonisti saranno Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro e forse anche Android 14, a questo punto), ci sembra improbabile visto quanto detto poco fa sulla produzione di massa. Non è comunque detta l’ultima parola: continuate a seguirci per restare aggiornati.

