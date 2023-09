In Rete continuano a susseguirsi le anticipazioni relative a Samsung Galaxy S23 FE, smartphone che il colosso coreano dovrebbe lanciare sul mercato nel corso del prossimo mese.

Nelle scorse ore è arrivato un nuovo contributo per chi attende questo device: ci riferiamo ad alcune immagini rendering, grazie alle quali abbiamo la possibilità di vedere quello che dovrebbe essere il suo design.

Le immagini di Samsung Galaxy S23 FE

Stando a a tali immagini, dal punto di vista estetico Samsung Galaxy S23 FE non dovrebbe presentare grosse novità rispetto agli ultimi modelli del colosso coreano, riproponendo il medesimo linguaggio di design.

Il nuovo smartphone di Samsung dovrebbe avere un display piatto con un foro al centro, sul bordo destro dovrebbero esservi i tasti dedicati ad accensione e volume mentre sul retro dovrebbe trovare posto una tripla fotocamera con un flash LED.

Ricordiamo che, sulla base delle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S23 FE dovremmo trovare un display AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz e un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o Samsung Exynos 2200 (a seconda del mercato di destinazione).

Ed ancora, lo smartphone dovrebbe vantare 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale da 10 megapixel, una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel (accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel), la connettività 5G, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali nel display, una batteria da 4.370 mAh e l’interfaccia One UI basata su Android 13.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire quando Samsung Galaxy S23 FE arriverà in Italia e, soprattutto, in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

