La serie Galaxy S23 di Samsung ha fatto parlare di sé un bel po’ negli ultimi giorni per via delle ghiotte offerte che coinvolgono tutto il terzetto di flagship attualmente in commercio, ma la famiglia è anche in procinto di allargarsi entro la fine dell’anno e quest’oggi ci sono degli altri particolari da aggiungere al già ricco quadro di informazioni sull’inedito e atteso Samsung Galaxy S23 FE: lo smartphone ha fatto la sua comparsa nel database del TENAA.

Nuovi render di Samsung Galaxy S23 FE

Sono trascorse meno di 24 ore dall’ultima volta che ci siamo occupati di Samsung Galaxy S23 FE — in quella circostanza, vi avevamo parlato dei presunti prezzi di vendita del dispositivo —, ma l’argomento è evidentemente caldo e questa volta le informazioni arrivano direttamente dal TENAA: la certificazione dell’ente cinese mette sul piatto altri dettagli e qualche render, che ci permettono di conoscere il nuovo Fan Edition di Samsung decisamente meglio.

Naturalmente, questo non è il primo avvistamento del dispositivo: da mesi, si susseguono indiscrezioni sul suo conto, da Geekbench alla certificazione BIS, passando per i tanti leaker attivi sul web. Anche se la data del suo lancio ufficiale non è stata ancora resa nota, l’andamento degli ultimi giorni porta a pensare ad un debutto prossimo.

Tornando alla certificazione del TENAA, i render inseriti dall’ente cinese sul proprio sito mostrano i principali dettagli estetici di Samsung Galaxy S23 FE, che rimarrà chiaramente fedele al design language della serie Galaxy S23: come potete vedere dalle immagini seguenti, frontalmente, il dispositivo presenterà un classico foro per la fotocamera anteriore; tutti i tasti fisici verranno posizionati sul lato destro; sul retro — in vetro — figureranno tre fotocamere disposte verticalmente in alto a sinistra in tre inserti separati, con il flash LED proprio lì accanto. Date un’occhiata.

Dettagli tecnici di Samsung Galaxy S23 FE (TENAA)

L’ente cinese non manca di riassumere quella che — salvo improbabili ribaltoni — sarà la dotazione tecnica di Samsung Galaxy S23 FE.

Partendo dalla parte anteriore, il nuovo aspirante best buy di Samsung potrà contare su un display Dynamic AMOLED con 6,3 pollici di diagonale e una risoluzione di 2340 x 1080 pixel. La lista non riporta il refresh rate, che comunque non dovrebbe discostarsi dagli ormai soliti 120 Hz.

Le prestazioni dello smartphone verranno affidate — stando al TENAA — ad un SoC octa core con le seguenti frequenze della CPU: 2.99GHz/2.4GHz/1.7GHz. Già in precedenza vi avevamo parlato del possibile sdoppiamento di Galaxy S23 FE, con la versione USA dotata del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e quella global equipaggiata invece con l’Exynos 2200. Dal database dell’ente cinese si apprende altresì che il dispositivo avrà 8 GB di RAM e verrà proposto nei due tagli di memoria da 128 GB e 256 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il TENAA riporta un quattro al totale delle fotocamere a bordo del dispositivo: di queste, una sarà anteriore con una risoluzione di 10 megapixel, le restanti saranno quelle posteriori così configurate: principale da 50 megapixel, ultra-grandangolare da 8 megapixel e teleobiettivo da 12 megapixel.

Samsung Galaxy S23 FE potrà contare su una batteria da 4.370 mAh — non viene specificata la velocità della ricarica rapida supportata —, inserita in un corpo del peso complessivo di 210 grammi e delle dimensioni di 158 x 76,5 x 8,2 mm. Il sensore di impronte digitali sarà integrato sotto allo schermo. Trattandosi di uno smartphone di fascia alta di ultima generazione, non mancheranno ovviamente le ultime tecnologie in fatto di connettività, a partire dal 5G.

Come detto, allo stato attuale non si sa ancora quando Samsung Galaxy S23 FE verrà annunciato, anche se la finestra di lancio potrebbe variare a seconda del mercato: in India, il debutto potrebbe avvenire già nel mese di ottobre, mentre sulla scena internazionale dovremmo vederlo tra fine 2023 e inizio 2024.

Potrebbe interessarti: migliori smartphone Samsung da acquistare in questo momento