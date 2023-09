I dispositivi della linea Fan Edition di Samsung sono più a buon mercato rispetto alle altre edizioni dello stesso prodotto.

In quest’ottica Samsung Galaxy S23 FE è destinato a essere un’opzione più conveniente per chi desidera un’esperienza da ultimo top di gamma di Samsung, in quanto dovrebbe adottare molti degli stessi componenti interni dei modelli della gamma Samsung Galaxy S23, tolti alcuni di quelli che costano di più.

Da quanto trapelato finora Samsung Galaxy S23 FE si preannuncia come un design molto simile al modello base della gamma Galaxy S23 visibile nell’immagine di copertina e una nuova fuga di notizie rafforza questa teoria.

Samsung Galaxy S23 FE verrà offerto in quattro opzioni di colore

A giudicare dalle presunte immagini di marketing pubblicate da MSPowerUser, il design di Samsung Galaxy S23 FE appare coerente con quanto finora emerso, ma con con ulteriori opzioni di colore oltre a bianco e nero. Le nuove varianti di colore sarebbero menta tenue e lavanda intenso, le quali sembrano piuttosto accattivanti.

Al momento non si sa molto sullo smartphone Samsung Galaxy S23 FE, ma le indiscrezioni parlano di una velocità di ricarica wireless lenta, di uno schermo da circa 6,4 pollici e di un sensore principale da 50 MP.

Si prevede che Samsung Galaxy S23 FE possa essere lanciato nel quarto trimestre del 2023 e probabilmente in tempo per le festività natalizie.

