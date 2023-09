Procede con un leak via l’altro, la marcia di avvicinamento all’evento di presentazione ufficiale dei nuovi Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro: i nuovi modelli di fascia alta della casa cinese per la seconda metà del 2023 sono tornati a far parlare di sé ancora una volta per l’aspetto economico: il nuovo leak relativo ai prezzi europei evidenzia un listino marcatamente più abbordabile rispetto a quello dell’apprezzata serie Xiaomi 13.

Xiaomi 13T e 13T Pro: top di gamma “economici”

Nelle ultime settimane, vi abbiamo parlato in lungo e in largo della serie Xiaomi 13T, che il produttore cinese si appresta a svelare in via ufficiale martedì prossimo, 26 settembre 2023. Vi abbiamo segnalato indiscrezioni a proposito di specifiche tecniche e design, riportandovi anche un render dettagliato, ma anche del comparto fotografico, che potrebbe fregiarsi di una firma importante e dell’atteso cambio di marcia relativo al supporto software; inoltre, vi abbiamo parlato a più riprese dei presunti prezzi di listino, e quest’oggi rincariamo la dose.

Stando a quanto riportato su X da un leaker generalmente piuttosto attendibile, i 13T saranno i nuovi top di gamma economici di Xiaomi — a questo link trovate il nostro confronto fotografico tra quelli della prima metà dell’anno — e giustificheranno qualche compromesso tecnico con prezzi di listino inferiori di almeno 300 euro rispetto agli Xiaomi 13.

In particolare, la fonte segnala che il modello Xiaomi 13T nel taglio da 8 GB 256 GB dovrebbe presentare un prezzo di listino di 649 euro, contro i 1.099,90 euro di Xiaomi 13. Il modello più costoso e meglio carrozzato, Xiaomi 13T Pro, dovrebbe invece affacciarsi sul mercato con prezzi di 799 euro per il taglio di memoria 12 GB + 256 GB e 999 euro per quello 16 GB + 1 TB — di listino, Xiaomi 13 Pro 12 GB + 256 GB costava 1.399,90 euro.

I prezzi segnalati dal leaker sono verosimili, in quanto combaciano con quelli riportati da un rivenditore rumeno nelle settimane precedenti.

Serie Xiaomi 13T: riepilogo in vista del lancio

Dal momento che alla presentazione ufficiale dei due smartphone manca poco più di una settimana e che finora sono emerse tantissime indiscrezioni, può tornare utile un riepilogo delle probabili specifiche tecniche dei due interessanti nuovi smartphone targati Xiaomi.

Ecco la probabile scheda tecnica di Xiaomi 13T:

Schermo : AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici Risoluzione: 1.5 K, 2712 x 1220, 446 ppi Rapporto di visualizzazione: 20:9 Rapporto di contrasto: 5.000.000:1 Frequenza di aggiornamento: 144 Hz AdaptiveSync (30 Hz/60 Hz/90 Hz/120 Hz/144 Hz) Luminosità: 500 nit (tip), 1200 nit (HBM), 2600 nit (picco) Gamma di colori: 100% DCI-P3 a 10 bit, 68 miliardi di colori, TrueDisplay

Memoria interna: 256 GB

RAM: 8 GB

Colori: nero, azzurro e verde

Fotocamere: Obiettivo grandangolare Leica 50 MP con OIS: sensore IMX707 da 1/1,28″, dimensione pixel 1,22μm, Super-pixel 4-in-1 da 2,44μm, lunghezza focale equivalente 24 mm, obiettivo f/1.9, 7P, messa a fuoco automatica Teleobiettivo Leica 2x da 50 MP : dimensione pixel 0,61 μm, lunghezza focale equivalente a 50 mm, f/1.9, obiettivo 5P, messa a fuoco automatica Obiettivo ultra grandangolare Leica da 12 MP : dimensione pixel 1,12 μm, lunghezza focale equivalente 15 mm, f/2,2 Fotocamera frontale da 20 MP : dimensione pixel 0,8 μm, lunghezza focale equivalente 26 mm, f/2,2

Registrazione video: fino a 4k 30 fps

Processore: MediaTek Dimensity 8200-Ultra

5G: Sì

Batteria: 5000 mAh. Ricarica rapida da 67 W con tecnologia Xiaomi Smart HyperCharge

Scheda SIM: doppia SIM

Versione del sistema operativo: Android 13

Connessioni: USB-C

Connessioni wireless: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Certificazione IP68

Sicurezza: lettore di impronte digitali

Assistente Google: Sì

Peso: 197 g

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm.

Previous Next Fullscreen

E, a seguire, la probabile scheda tecnica di Xiaomi 13T Pro:

Schermo : AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici Risoluzione: 1.5 K, 2712 x 1220, 446 ppi Rapporto di visualizzazione: 20:9 Rapporto di contrasto: 5.000.000:1 Frequenza di aggiornamento: 144 Hz AdaptiveSync (30 Hz/60 Hz/90 Hz/120 Hz/144 Hz) Luminosità: 500 nit (tip), 1200 nit (HBM), 2600 nit (picco) Gamma di colori: 100% DCI-P3 a 10 bit, 68 miliardi di colori, TrueDisplay

Memoria interna: 512 GB (forse anche una variante da 1 TB)

RAM: 12 GB (forse anche una variante da 16 GB)

Colori: nero, azzurro e verde

Fotocamere: Obiettivo grandangolare Leica 50 MP con OIS: sensore IMX707 da 1/1,28″, dimensione pixel 1,22μm, Super-pixel 4-in-1 da 2,44μm, lunghezza focale equivalente 24 mm, obiettivo f/1.9, 7P, messa a fuoco automatica Teleobiettivo Leica 2x da 50 MP : dimensione pixel 0,61 μm, lunghezza focale equivalente a 50 mm, f/1.9, obiettivo 5P, messa a fuoco automatica Obiettivo ultra grandangolare Leica da 12 MP : dimensione pixel 1,12 μm, lunghezza focale equivalente 15 mm, f/2,2 Fotocamera frontale da 20 MP : dimensione pixel 0,8 μm, lunghezza focale equivalente 26 mm, f/2,2

Registrazione video: fino a 4k 30 fps

Processore: MediaTek Dimensity 9200+

5G: Sì

Batteria: 5000 mAh. Ricarica rapida da 120 W con tecnologia Xiaomi Smart HyperCharge

Scheda SIM: doppia SIM

Versione del sistema operativo: Android 13

Connessioni: USB-C

Connessioni wireless: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Certificazione IP68

Sicurezza: lettore di impronte digitali

Assistente Google: Sì

Peso: 206 g

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm.

Previous Next Fullscreen

Forse ti sei perso: Recensione Xiaomi 13 Ultra