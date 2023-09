Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro, ma anche indirettamente per i futuri acquirenti di altri prodotti del marchio. Tramite il suo direttore delle comunicazioni, Xiaomi annuncia l’ampliamento del “normale” supporto software per i due smartphone Android, che potranno contare su un totale di quattro versioni del robottino e su cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Passi avanti per il supporto software di Xiaomi 13T e 13T Pro

Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro saranno probabilmente presentati a livello globale entro il mese di settembre, ma in queste ore il direttore delle comunicazioni della casa cinese ci anticipa buone notizie. Su Twitter (o X, se preferite), Daniel Desjarlais ha dichiarato quanto segue:

“Siamo orgogliosi di annunciare un miglioramento significativo del nostro impegno nel fornire un supporto software eccezionale. Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro avranno quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza“.

I prossimi smartphone Xiaomi saranno commercializzati con Android 13 e MIUI 14, e non potrebbe essere altrimenti visto che Google non ha ancora rilasciato la versione stabile di Android 14 (e a quanto pare dovremo attendere ancora un po’). Di conseguenza dovrebbero arrivare almeno fino ad Android 17 e ricevere patch di sicurezza fino alla fine del 2028 (o l’inizio del 2029). Niente male, vero?

Dopo la decisione di Samsung di allargare il supporto di tanti suoi modelli di fascia media e alta a quattro aggiornamenti di Android (da Galaxy S21 in avanti), sembra che siano sempre di più i produttori e i modelli a seguire questo comportamento. Le indiscrezioni puntano addirittura a cinque versioni di Android per gli smartphone Google, a partire proprio da Pixel 8 e Pixel 8 Pro (in arrivo il 4 ottobre 2023). Siete contenti di questi passi avanti o siete tra coloro che cambiano smartphone prima di questi termini?

