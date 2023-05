I giochi (e che giochi) per la prima parte del 2023 sono fatti, ogni casa ha lanciato sul mercato i propri gioiellini ed è quindi arrivato il momento di tiare le prime somme. Nelle ultime settimane vi abbiamo proposto diversi confronti tra smartphone, oggi invece abbiamo pensato di accorparne 5 per un mega confronto fotografico! Nella fattispecie abbiamo messo alla prova: Samsung Galaxy S23+, Xiaomi 13, Google Pixel 7, Motorola Edge 40 Pro e OnePlus 11.

Cosa li accomuna? Sono tutti “quasi top”, o comunque prodotti di fascia alta che costano un po’ meno dei rispettivi flagship e in generale si posizionano sotto alla fascia premium. Rispetto a questi ultimi hanno qualche rinuncia, spesso proprio sul comparto fotografico, ma garantiscono in ogni caso un’altissima qualità . Che vinca il migliore!

Confronto fotografico e video

Considerazioni finali

A fondo articolo troverete il link per scaricare le foto in modo da poter valutare personalmente le immagini originali, vi lasciamo ora con qualche considerazione aggiuntiva rispetto al video.

Nel nostro video confronto non siamo andati a valutare l’esperienza complessiva di utilizzo ma ci siamo limitati ad una mera analisi qualitativa di foto e video, dalla quale sono emersi dati piuttosto interessanti che ci parlano di un livellamento generale dovuto al grosso passo in avanti compiuto da realtà di secondo piano come Xiaomi, Motorola e OnePlus che solo un anno fa erano per più di qualche spanna indietro alla concorrenza sul fronte fotografico.

Aggiungiamo quindi due parole sull’esperienza d’uso e cominciamo col dividere in due gruppi i nostri contendenti, Samsung e Xiaomi da un lato, gli altri tre dall’altro. I primi puntano a fornire un’applicazione molto completa e ricca di funzioni, anche divertenti, che aggiungono possibilità fotografiche. In questo la OneUI di Samsung è più chiara e semplice, mentre l’app di Xiaomi, specialmente dopo l’integrazione dei profili colore Leica, è diventata un po’ confusionaria e offre effettivamente una marea di stili e modalità per foto e video.

Google, Motorola e OnePlus sono invece accomunati da un’app facile da usare e immediata, nel caso del Pixel arricchita da alcune ottimizzazioni con AI che entrano in gioco post-scatto. La più scarna è senz’altro l’app di Motorola, non sempre chiarissima nelle funzioni e spesso lenta nella messa a fuoco quando si passa da un obiettivo all’altro. OnePlus si è presa in eredità l’app base della ColorOS, completa ma senza esagerazioni e molto pratica nel punta e scatta.

Quale scegliere

Se amate scattare foto e video il dispositivo che potenzialmente può darvi le migliori soddisfazioni è Samsung Galaxy S23+ (migliori offerte), certamente il più completo a 360 gradi anche se non impeccabile specialmente di notte. Google Pixel 7 (migliori offerte) è un martello di costanza, pecca un po’ nei video ed è senza il teleobiettivo, certo con i prezzi attuali nel rapporto qualità prezzo è imbattibile. Xiaomi 13 (migliori offerte) si difende alla grande con la fotocamera principale, ma pecca su teleobiettivo, ultrawide e soprattutto fotocamera frontale, ha inoltre un software da migliorare in modalità ritratto. OnePlus 11 (migliori offerte) ci ha positivamente sorpreso e in molti casi si è rivelato il migliore in assoluto, purtroppo però i video selfie sono deludenti, infine Motorola Edge 40 Pro (migliori offerte) che ha un hardware di gran qualità ma il software è perfettibile, specialmente nei video dove è emerso più di un problema.

Nessuno dunque è perfetto ma tutti son stati all’altezza delle aspettative, scegliete in base alle necessità e ai compromessi che potete accettare, tranquilli del fatto che comunque cadrete in piedi.