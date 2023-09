Sono giorni di frenetica attesa per il debutto di Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro la cui presentazione ufficiale è prevista per i prossimi giorni e che, come spesso accade, è stata anticipata da una mole di indiscrezioni e informazioni trapelate che si è intensificata sempre di più col passare delle settimane.

Nei mesi scorsi abbiamo appreso che lo smartphone sarebbe stato un rebranding del Redmi K60 Ultra, ne abbiamo intravisto alcune immagini reali, conosciuto la maggior parte delle specifiche tecniche fino ad arrivare a un vero e proprio video unboxing su YouTube, un evento ormai tutt’altro che raro nel panorama odierno dei leak. Scopriamo insieme l’ennesima fuga d’informazioni che vede come protagonista il prossimo Xiaomi 13T.

I render di Xiaomi 13T e il nodo sul marchio Leica

L’indiscrezione di oggi ci arriva grazie a un post dell’utente Sudhanshu Ambhore su X (Il fu Twitter), collaboratore di portali come 91mobiles e mysmartprice, il quale ha svelato che Xiaomi 13T sarà lanciato in due varianti – una con branding Leica e una senza – a seconda delle regioni e dei mercati di riferimento.

A corredo di queste informazioni il leaker ha anche pubblicato due dettagliati render delle suddette varianti di Xiaomi 13T – in colorazione “Mint” – nelle quali si può notare, all’interno del modulo fotografico, la presenza del brand Leica in una versione, mentre nell’altra la sua assenza viene colmata dalla dicitura “50 MP” in riferimento al sensore principale del comparto fotografico dello smartphone.

Peraltro, stando a quanto si apprende dal leak e considerati i precedenti del marchio, la versione con il branding Leica pare sia destinata al mercato europeo mentre quella priva di marchio dovrebbe essere riservata al mercato indiano e cinese.

Cosa sappiamo finora delle specifiche tecniche di Xiaomi 13T

Ricapitolando quanto appreso dalle indiscrezioni emerse finora siamo in grado di delineare un quadro abbastanza attendibile e completo delle specifiche tecniche di Xiaomi 13T.

Partendo frontalmente dall’ampio display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 144Hz e luminosità di picco di 2.600 nits.

Ad animare il dispositivo dovremmo trovare il SoC Mediatek Dimensity 8200 coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione.

Informazioni ancora fumose per quanto riguarda il comparto fotografico del fratello minore di 13T Pro il quale dovrebbe offrire una versione migliorata di quanto offerto da Redmi K60 Ultra.

Sul versante dei prezzi Xiaomi 13T dovrebbe debuttare sul mercato a un prezzo che dovrebbe oscillare nel range dei 549/599 euro ma non c’è ancora nulla di certo in merito.

Per scoprire tutti i dettagli ufficiali su Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro dovremo attendere ancora pochissimi giorni: i primi giorni del mese corrente dovrebbero essere quelli decisivi, quantomeno per la presentazione cinese. Vi terremo aggiornati.

