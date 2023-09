Negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di vedere diverse indiscrezioni sul prossimo Xiaomi 13T Pro, dai dettagli sul comparto fotografico ai primi render trapelati; le ultime voci di corridoio volevano la presentazione dello smartphone per il 1° settembre ma, come ormai sappiamo, ciò non è accaduto. Non è dato sapere se Xiaomi avesse realmente pianificato un evento di lancio per quel giorno e abbia subito dei ritardi per qualche motivo, o se invece fossero semplicemente le indiscrezioni ad essere inesatte.

Ad ogni modo, oggi grazie al leaker Paras Guglani abbiamo ulteriori conferme su quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche del dispositivo in questione, altre immagini raffiguranti lo smartphone e una nuova presunta data di lancio di Xiaomi 13T Pro.

Xiaomi 13T Pro potrebbe arrivare il 16 settembre, con queste specifiche tecniche

Nelle ultime ore è stata condivisa su X (ex Twitter) la presunta scheda tecnica del prossimo Xiaomi 13T Pro che potete vedere poco sotto, stando a quanto riportato lo smartphone dovrebbe presentarsi con un display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5 K, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, una luminosità di picco di 2600 nit, un oscuramento PWM uniforme a 2880 Hz e sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato.

Il processore scelto dall’azienda per il prossimo dispositivo di punta dovrebbe essere il SoC MediaTek Dimensity 9200+, accompagnato da RAM LPDDR5X e memorie interne UFS 4.0, nello specifico dovrebbero essere disponibili tagli di memoria RAM da 12 GB e 16 GB, mentre per quanto riguarda l’archiviazione interna lo smartphone dovrebbe essere disponibile in diverse configurazioni, da 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da una fotocamera principale Sony IMX707 da 50 MP (f/1.9) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un obiettivo ultra grandangolare Omnivision OV138 da 13 MP con un’apertura di f/2.2 e un Omnivision OV50D da 50 MP; anteriormente la fotocamera frontale dovrebbe poter contare su un sensore Sony IMX596 da 20 MP.

Infine Xiaomi 13T Pro dovrebbe poter fare affidamento su una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 120 W, lo smartphone dovrebbe vantare al contempo la certificazione IP68 contro acqua e polvere; il dispositivo dovrebbe essere disponibile in tre varianti di colore: nero, azzurro e verde, con diverse finiture per la back cover.

Stando a quanto condiviso l’azienda potrebbe presentare il nuovo smartphone il 16 settembre, non ci resta che attendere per scoprire se sarà la volta giusta.

In copertina Xiaomi 13 Ultra

