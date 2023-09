La serie di smartphone Xiaomi 13T è prossima al rilascio, tuttavia potrebbe essere diversa a seconda dei mercati di destinazione. La versione per l’Europa potrebbe essere migliore rispetto a quelle di altre regioni per quanto riguarda il comparto fotografico.

Quando iniziarono a emergere i primi render della gamma Xiaomi 13T, solo la versione pro mostrava il marchio Leica sul modulo fotografico posteriore e anche l’unità vista nel video unboxing di Xiaomi 13T ne era sprovvista.

Ora dei nuovi render mostrano il marchio Leica sia su Xiaomi 13T che su Xiaomi 13T Pro e secondo la fonte queste varianti sarebbero destinate all’Europa.

Xiaomi 13T offrirebbe la fotocamera Leica solo in alcune regioni

Secondo quanto riferito Xiaomi 13T Pro avrebbe il marchio Leica in tutte le regioni, mentre Xiaomi 13T solo in alcuni mercati. Nelle regioni in cui non è previsto il marchio Leica, molto probabilmente Xiaomi 13T non offrirà funzionalità fotografiche specifiche come l’elaborazione del colore, filtri e altro, tuttavia l’hardware della fotocamera sarà il medesimo in tutte le regioni.

Secondo precedenti voci di corridoio l’imminente gamma di smartphone Android di Xiaomi includerà una fotocamera frontale da 20 MP, mentre la fotocamera posteriore dovrebbe essere composta da un sensore primario da 50 MP con OIS, un teleobiettivo 2x da 50 MP e una fotocamera ultra-wide da 12 MP. La serie Xiaomi 13T diventerà ufficiale il 26 settembre.

Leggi anche: Migliori smartphone Xiaomi, la classifica di Settembre 2023