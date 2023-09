Le possibilità di personalizzazione rappresentano senza dubbio uno dei principali punti di forza di Android e il team di Google è impegnato in un lavoro volto al continuo miglioramento di questo specifico aspetto, sia attraverso lo sviluppo di nuove funzionalità che con il rilascio di sfondi che possano consentire agli utenti di rinnovare il look dei loro device.

Ebbene sì, anche gli sfondi hanno un ruolo importante nella personalizzazione dello smartphone e il colosso di Mountain View rilascia con una certa costanza nuove immagini che possano aiutare gli utenti a rendere i loro dispositivi meno “monotoni”.

Google rilascia due nuovi sfondi

In questo mese Google festeggia il suo venticinquesimo compleanno e per celebrare la ricorrenza sta rilasciando diversi sfondi e nelle scorse ore ne ha pubblicati altri 2 della serie Pixel Superfans, disponibili per tutti.

Nel primo sfondo, realizzato da Selma Durand, la nebbia di San Francisco incontra i colori vivaci e ottimisti di Google e dà così vita ad una gioiosa esplosione di colori.

Il secondo sfondo, realizzato da YoungWoo Choi, è stato disegnato utilizzando i numeri commemorativi del venticinquesimo compleanno di Google, immaginando una scultura che potesse essere effettivamente toccata.

Entrambi i nuovi sfondi del colosso di Mountain View sono widescreen (con risoluzione 4.736 × 3.432 pixel) e, pertanto, possono essere sfruttati anche su Google Pixel Fold e Google Pixel Tablet, oltre che sugli smartphone Google Pixel (o di altri produttori).

Questi sfondi si vanno ad aggiungere a quelli rilasciati la scorsa settimana e che sono andati ad arricchire le sezioni “Paesaggi urbani”, “Vita” e “Texture”.

Se desiderate scaricare i due nuovi sfondi Pixel Superfans di Google, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link, che vi porterà alla pagina dedicata sullo store del colosso statunitense:

Scaricate i due nuovi sfondi di Google

