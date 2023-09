Se doveste rompere lo schermo del vostro Google Pixel Watch, sappiate che non avreste modo di ripararlo, o perlomeno non tramite il servizio ufficiale della casa di Mountain View. E parliamo a livello generale, non della riparazione in garanzia, che sarebbe ovviamente da escludere in caso di danno accidentale.

Lo schermo di Google Pixel Watch non può essere riparato… da Google

Google Pixel Watch ha debuttato ormai quasi un anno fa negli Stati Uniti, mentre nel nostro Paese non è tuttora possibile acquistarlo tramite Google Store (se siete interessati, potete trovarlo altrove, su Amazon ad esempio). Mentre il conto alla rovescia per il lancio di Pixel Watch 2 è nelle sue fasi finali (il lancio è previsto per il 4 ottobre insieme a Pixel 8 e Pixel 8 Pro), vale la pena dare uno sguardo a una questione che riteniamo piuttosto grave per un colosso come Google.

Come confermato da diverse segnalazioni, raccolte tra Reddit e il forum ufficiale di supporto dell’azienda, i possessori di Google Pixel Watch con schermo rotto non hanno avuto modo di ottenere una riparazione, nemmeno a pagamento. Vista la tipologia di prodotto, può capitare che un urto possa andare a crepare o danneggiare lo schermo dello smartwatch, e in quel caso risulta impossibile ripararlo tramite l’assistenza di Google. Piuttosto paradossale.

In base a quanto riportato da The Verge, che ha deciso di approfondire la questione, l’assistenza ha dichiarato che Google non dispone di centri di riparazione o centri di assistenza per Pixel Watch. “Al momento non disponiamo di alcuna opzione di riparazione per Google Pixel Watch“, ha inoltre affermato la portavoce di Google Bridget Starkey. “Se il tuo orologio è danneggiato“, ha proseguito, “puoi contattare il team di assistenza di Google Pixel Watch per verificare le opzioni di sostituzione“. Tutto questo dando per scontato che il danno non sia coperto da garanzia, visto che parliamo della rottura dello schermo. Inoltre non è possibile acquistare estensioni di garanzia o coperture per danni accidentali tramite il Google Store.

Il succo della questione sembrerebbe essere questo: se rompi lo schermo di Google Pixel Watch te lo tieni così, o al massimo ne compri un altro o ti arrangi da solo. Questo nonostante iFixit abbia dimostrato che il vetro (un Corning Gorilla Glass 3D) non sia poi così impossibile da sostituire: accedervi non è semplice, ma non c’è alcun impedimento insormontabile. Farlo da soli richiederebbe abilità oltre la media dell’utente comune (vista anche la curvatura), e inoltre necessiterebbe dell’acquisto di un secondo Pixel Watch (magari non funzionante o con altri problemi, ma con schermo intatto) per avere accesso a uno schermo da sostituire.

Resta da vedere come tutto questo possa essere compatibile con il diritto alla riparazione, che punta a tutelare i consumatori da questo punto di vista. Anche negli Stati Uniti si tratta di un argomento attuale: proprio in questi giorni in California è stata approvata una legge sul diritto alla riparazione, che impone alle aziende di rendere disponibili parti di ricambio per dispositivi elettronici per tre anni se costano 50 dollari o più, e per sette anni se costano 100 dollari o più.

