In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni relative alla serie Xiaomi 13T e nelle scorse ore è arrivata l’ennesima conferma che il suo lancio è ormai imminente.

A dire del popolare leaker Abhishek Shared, infatti, il colosso cinese avrebbe in programma il lancio in Europa della sua nuova serie per il 26 settembre, nel corso di un evento organizzato a Berlino.

E a supporto di tale affermazione, il leaker ha condiviso la seguente immagine:

Cosa sappiamo della serie Xiaomi 13T

Stando a quanto emerso sino a questo momento, Xiaomi 13T dovrebbe poter contare su un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 144 Hz, un processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria di archiviazione, una fotocamera frontale da 20 megapixel e una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un teleobiettivo da 50 megapixel (zoom 2x) e un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dovremmo trovare il supporto Dual SIM, la connettività WiFi 7, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 120 W), Android 13 e due colorazioni (Black e Alpine Blue).

Passando a Xiaomi 13T Pro, tra le sue caratteristiche dovremmo trovare un display OLED con risoluzione 1.5K, refresh rate a 144 Hz, luminosità massima di 2.600 nit e supporto HDR10+, un processore MediaTek Dimensity 9200 Ultra, 12 GB di RAM, 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione.

Ed ancora, lo smartphone dovrebbe vantare una fotocamera frontale da 20 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con un sensore primario Sony IMX707 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Omnivision OV138 da 13 megapixel e da un teleobiettivo Omnivision OVSOD da 50 megapixel), una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 120 W) e Android 13.

Appuntamento alle prossime indiscrezioni su questi due device che, ne siamo certi, non si faranno attendere.

