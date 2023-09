Gboard, la tastiera di Google, è senza dubbio uno dei prodotti più popolari e apprezzati tra quelli offerti dal colosso di Mountain View e il suo team di sviluppatori è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento e di arricchimento attraverso l’introduzione di nuove funzionalità.

Nei giorni scorsi, per esempio, è emerso che presto Gboard permetterà agli utenti di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per creare delle faccine uniche.

Ecco come Gboard migliorerà sui tablet

Un’altra delle novità in fase di lavorazione è rappresentata da una barra per la digitazione con Google Assistant, della quale abbiamo una sorta di anteprima grazie a Pixel Tips:

Così come viene mostrato da questa immagine, gli sviluppatori hanno pensato ad una barra degli strumenti a forma di pillola, posizionata nella parte bassa al centro (si estende per circa un terzo dello schermo), che sulla sinistra indica la lingua attiva, subito accanto presenta una scorciatoia per vedere tutti i comandi vocali disponibili, quindi al centro “Parla ora” e sulla destra ha spazio per un pulsante che consente di tornare alla tastiera completa e per l’icona microfono con i quattro colori di Google.

Senza dubbio questa barra degli strumenti di Gboard sarà molto comoda da usare su un tablet, rappresentando un’ottimizzazione per i dispositivi dotati di un grande schermo (in quanto consente agli utenti di vedere di più).

Gli utenti avranno la possibilità di ridurre a icona la tastiera per mostrare la barra degli strumenti (dovrebbe essere presente un pulsante apposito accanto al microfono vocale) e spostarla ovunque durante la digitazione vocale.

Al momento non vi sono informazioni ufficiali su quando questa nuova barra degli strumenti di Gboard possa essere lanciata ma è molto probabile che il colosso di Mountain View sfrutti a tal fine l’evento di presentazione della serie Google Pixel 8. Staremo a vedere.

