Mancano ancora diversi mesi prima che il colosso coreano sollevi il velo dai prossimi smartphone di punta della serie Samsung Galaxy S24, nonostante ciò la community di appassionati guarda con parecchia curiosità ai cantieri dell’azienda, smaniando per ricevere quante più informazioni possibile. È per questo motivo che in rete trapelano in continuazione tutta una serie di indiscrezioni al riguardo, che tentano di far luce su diversi aspetti dei futuri smartphone di punta di Samsung.

Nelle ultime ore il noto Yogesh Brar ha condiviso con un post su X (ex Twitter) quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche del fratello maggiore della famiglia, scopriamo dunque insieme come potrebbe essere fatto Samsung Galaxy S24 Ultra.

Ecco le presunte specifiche tecniche di Samsung Galaxy S24 Ultra

Come già detto in apertura, sono diverse le voci che circolano sul web inerenti ai futuri flagship dell’azienda coreana, parlando di Galaxy S24 Ultra per esempio, le ultime in ordine di tempo riguardavano un presunto nuovo sensore fotografico e alcune informazioni sul display.

È interessante notare come buona parte delle specifiche tecniche condivise siano in linea con l’attuale smartphone di punta dell’azienda, al netto di qualche ovvia differenza: secondo quanto trapelato Galaxy S24 Ultra dovrebbe presentarsi con un display OLED LTPO da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz (le precedenti indiscrezioni menzionavano anche una luminosità massima di 2.500 nit, molto più elevata rispetto a quella del predecessore, pari a 1.750 nit).

Il dispositivo dovrebbe poter vantare inoltre un frame in titanio, informazione già trapelata il mese scorso e che consentirebbe a Samsung di fare un notevole passo in avanti in termini di qualità; per quanto riguarda il cuore dello smartphone, Brar menziona esclusivamente il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, nonostante infatti in precedenza si paventasse il ritorno alla dicotomia con i processori proprietari per la serie Galaxy S24, più di recente ha iniziato a farsi più insistente l’opinione secondo cui il colosso potrebbe adottare la soluzione proposta da Qualcomm in tutto il mondo per Galaxy S24 Ultra.

Passando al comparto fotografico, il dispositivo dovrebbe avere una configurazione composta da sensori da 200 MP + 12 MP + 50 MP + 10 MP: anche qui dunque una serie di conferme per alcune precedenti indiscrezioni, nello specifico il sensore principale da 200 MP potrebbe essere l’ISOCELL HP2SX, ossia una versione ottimizzata di ISOCELL HP2 utilizzato sull’attuale generazione, mentre per quanto riguarda il sensore da 50 MP si tratterebbe di una fotocamera con teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x, un risoluzione dunque cinque volte superiore del teleobbiettivo 3x dell’attuale top di gamma della società. Anteriormente troverebbe posto un sensore fotografico da 12 MP, in linea con quello di Galaxy S23 Ultra.

Infine secondo Brar Galaxy S24 Ultra sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W e arriverebbe sul mercato equipaggiato con Android 14 e One UI 6.

Come anticipato in apertura, mancano ancora diversi mesi prima della presentazione ufficiale degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24, nonostante le informazioni riportate oggi confermino una serie di precedenti indiscrezioni, c’è tutto il tempo per avere anche tutta una serie di smentite al riguardo; continuate a seguirci per non perdervi le ultime informazioni sui futuri flagship del brand.

In copertina Samsung Galaxy S23 Ultra

Potrebbe interessarti anche: Le ultime sui futuri Galaxy S24, tra display e archiviazione interna