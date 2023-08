Fino allo scorso anno la gamma di smartphone di punta Samsung Galaxy S adottava chipset Exynos o Qualcomm a seconda dei mercati di destinazione, ma quest’anno Samsung ha messo da parte i suoi chip e ha utilizzato lo Snapdragon di Qualcomm in tutto il mondo per la Gamma Galaxy S23.

Secondo precedenti voci di corridoio Samsung avrebbe intenzione di tornare a impiegare i suoi chip Exynos nella serie Samsung Galaxy S24, mentre oggi è emersa una nuova indiscrezione che rivela quali modelli della gamma utilizzerebbero il chipset Snapdragon.

Secondo quanto riportato su X da Tech_Reve, Samsung Galaxy S24 Ultra adotterebbe il SoC Snapdragon 8 Gen 3 “for Galaxy” in tutto il mondo.

Samsung Galaxy S24 e S24+ con Snapdragon o Exynos?

In base a questo Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ impiegherebbero un chipset Exynos in alcuni mercati, che secondo recenti voci di corridoio potrebbe essere l’Exynos 2400 non annunciato, e lo Snapdragon 8 Gen 3 in altri mercati, mentre Samsung Galaxy S24 Ultra utilizzerebbe il chipset Snapdragon in tutto il mondo.

Questo scenario appare verosimile visto che secondo i dati di mercato di Omdia Samsung Galaxy S23 Ultra è stato il modello della gamma più venduto nella prima metà del 2023, nonché lo smartphone Android più venduto a livello globale, e alcuni sospettano che l’impiego del chipset Snapdragon in tutto il mondo sia stata una delle ragioni del suo successo commerciale, nonostante ache gli altri modelli della gamma utilizzino chipset Qualcomm.

I chip Exynos sono stati criticati per essere meno performanti degli Snapdragon, pertanto potrebbe essere difficile per Samsung tornare a dividere il mercato tra i chip Exynos e Snapdragon nell’intera serie di punta, anche se l’Exynos 2400 sembra promettente.

