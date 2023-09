Se avete deciso di acquistare Google Pixel 7a e state aspettando soltanto l’occasione giusta, Amazon potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: lo smartphone del colosso di Mountain View, infatti, è in offerta insieme alla cuffie Google Pixel Buds A-Series.

In sostanza, gli utenti potranno acquistare a 509 euro lo smartphone in una delle tre colorazioni ufficiali e avere in omaggio le cuffie Google Pixel Buds A-Series (in una delle quattro varianti cromatiche disponibili), il tutto con la formula Venduto e spedito da Amazon.

Google Pixel 7a su Amazon insieme alle cuffie

Ricordiamo le principali caratteristiche di Google Pixel 7a (potete trovare la scheda tecnica integrale qui):

Dimensioni: 152 x 72,9 x 9 mm

Peso: 193,5 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale e camera bar)

Certificazione: IP67

Display: OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) Refresh rate fino a 90 Hz Protezione Corning Gorilla Glass 3 HDR

SoC: Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MP7 e co-processore di sicurezza Titan M2

RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale (Sony IMX787) da 1/1,73” con risoluzione 64 megapixel, pixel da 0,8 μm, apertura f/1.89, Dual Pixel PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel con pixel da 1,12 μm, apertura f/2.2, angolo di visione a 120° e Dual Pixel PDAF Registrazione video fino al 4K a 60 fps Zoom digitale 5x (Super Res Zoom fino a 8x)

Fotocamera anteriore: sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel (f/2.2) a fuoco fisso con pixel da 1,12 μm e angolo di visione a 95°

Audio: stereo (doppio speaker)

Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6e (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), GPS, NFC, USB Type-C 3.2 Gen 2

Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, barometro, magnetometro, luce ambientale

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Batteria: Li-Po da 4.385 mAh con supporto alla ricarica cablata a 18 W e wireless a 5 W

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di questa offerta, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Acquista Google Pixel 7a a 509 euro su Amazon con Google Pixel Buds A-Series

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 7a