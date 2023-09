Nelle ultime ore il database Google Play Console ha accolto alcuni dispositivi del colosso coreano in arrivo nel prossimo futuro, si tratta nello specifico di uno smartphone di fascia bassa, Samsung Galaxy A05 e dei due tablet della serie Fan Edition, Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+. Diamo insieme un’occhiata alle loro principali caratteristiche.

Ecco come dovrebbe essere Samsung Galaxy A05

Non si tratta sicuramente dello smartphone più atteso del brand, nonostante ciò anche per lui non mancano le classiche indiscrezioni che solitamente interessano i modelli più blasonati; Samsung Galaxy A05 è il prossimo smartphone entry level dell’azienda, che di recente è stato individuato su Geekbench e Bluetooth SIG.

Lo smartphone è il successore di Galaxy A04 ed è recentemente apparso nel database Google Play Console, grazie al quale possiamo farci un’idea più precisa di quelle che saranno le specifiche tecniche del dispositivo in questione; Galaxy A05 sarà equipaggiato con un processore MediaTek Helio G85, che ha due core CPU ARM Cortex-A75 con clock a 2 GHz e sei core CPU ARM Cortex-A55 con clock a 1,8 GHz, componente dunque più prestante rispetto a quella utilizzata sul modello precedente (MediaTek Helio P35). Anche la GPU migliora, si tratta infatti di una ARM Mali-G52, superiore rispetto alla GPU PowerVR GE8320 di Galaxy A04.

Samsung Galaxy A05 avrà 4 GB di RAM LPDDR4X, si presenterà con un display LCD IPS da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, dovrebbe essere presente un lettore di impronte digitali montato lateralmente, uno slot per schede dual-SIM, GPS, Wi-Fi b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 , una porta USB Type-C e jack da 3,5 mm. Lo smartphone sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W, mentre per quel che concerne il comparto fotografico principale, esso sarà costituito da due fotocamere con un sensore da 50 MP.

Le immagini che potete vedere qui sopra provengono dall’Agenzia nazionale delle telecomunicazioni brasiliana e sono state condivise dai colleghi di Tecnoblog: ci permettono di dare uno sguardo più da vicino a due aspetti, il primo riguarda la back cover dello smartphone che si presenta con una finitura nera lucida con motivo a strisce; il secondo riguarda la parte anteriore e nello specifico il prominente “mento” del display.

Non ci sono per il momento informazioni ufficiali circa le tempistiche di commercializzazione di Samsung Galaxy A05, ma si presume che l’azienda possa lanciarlo entro la fine dell’anno.

Google Play Console ci svela alcune specifiche di Tab S9 FE e Tab S9 FE+

Passiamo ora a due dispositivi che riscuotono sicuramente maggior interesse del precedente da parte della community di fan del brand coreano, si tratta dei due futuri tablet della serie Fan Edition, ovvero Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+, dei quali abbiamo già avuto modo di vedere alcune informazioni (qui e qui le ultime in ordine di tempo a titolo di esempio).

Secondo quanto riportato dal database Google Play Console, i due tablet differiranno nel comparto fotografico visto che Galaxy Tab S9 FE avrà un singolo sensore posteriore mentre la variante Plus ne avrà due, entrambi saranno mossi da Android 13 ma Galaxy Tab S9 FE verrà fornito con 6 GB di RAM, mentre il Galaxy Tab S9 FE+ avrà 8 GB di RAM.

Previous Next Fullscreen

Per quanto riguarda i display il modello base dovrebbe avere un pannello con diagonale da 10,9 pollici e risoluzione di 1600×2560 pixel, mentre la versione Plus un display da 12,4 pollici e una risoluzione di 1440×2304 pixel. Il database ci conferma anche il processore con cui saranno equipaggiati i due tablet, ovvero il SoC proprietario Exynos 1380 che sarà accoppiato con una GPU Mali G68.

La data di presentazione ufficiale dei due dispositivi non è nota ma, secondo le ultime indiscrezioni, Samsung potrebbe lanciare i due tablet nel corso del quarto trimestre dell’anno in corso; non dovremo dunque attendere ancora molto.

Potrebbe interessarti anche: Samsung espande il “suo” Android 14 e rilascia la One UI 6.0 beta 2