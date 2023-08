I Samsung Galaxy Watch6 sono — comprensibilmente — gli smartwatch Samsung e più in generale Wear OS attualmente sotto le luci della ribalta, tuttavia il produttore sudcoreano ha appena dato prova di non essersi dimenticato delle precedenti generazioni, che hanno giocato un ruolo fondamentale nella costruzione di una storia di successo: attraverso la companion app Galaxy Wearable, i modelli delle serie Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch4 stanno avendo accesso ai quadranti lanciati sugli ultimi arrivati.

I quadranti di Samsung Galaxy Watch6 su Watch5 e Watch4

Samsung Galaxy Watch6 e Samsung Galaxy Watch6 Classic sono arrivati sul mercato con a bordo Wear OS 4 Powered by Samsung, personalizzato con l’interfaccia proprietaria One UI Watch 5; tra le novità software introdotte coi nuovi modelli, si segnalano anche diversi nuovi quadranti, la cui esclusiva è però durata poco: mentre scriviamo, gli stessi stanno già arrivando sugli smartwatch Samsung delle ultime due generazioni, che sono ancora perfettamente attuali e che sicuramente si trovano ancora ogni giorno allacciati al polso di tantissimi utenti — del resto, il top di gamma Samsung Galaxy Watch5 Pro non è stato rimpiazzato, anzi è rimasto a listino.

Ebbene, tutti gli utenti possessori di uno smartwatch delle serie Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch5 ancora perfettamente funzionante e non intenzionati ad eseguire l’upgrade agli ultimi modelli gradiranno sicuramente sapere che il supporto software dei propri wearable è ancora nei piani del produttore — che promette 4 anni di aggiornamenti dell’OS — e una parte significativa di queste cure arriva dall’app ufficiale Galaxy Wearable.

Come sicuramente sapete, Galaxy Wearable è l’app dalla quale passa la gestione di tutti gli indossabili del colosso asiatico, dagli smartwatch alle cuffie. Nel momento in cui un dispositivo viene collegato, l’app effettua il download di un plugin specifico contenente tutto ciò che occorre. Ebbene, i plugin dei Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch5 sono stati appena aggiornati con l’aggiunta di nuovi quadranti.

In particolare, il plugin dei Galaxy Watch4 è arrivato alla versione 2.2.11.23080951, mentre quello dei Galaxy Watch5 è balzato alla release 2.2.12.23082651. Una volta installati gli aggiornamenti in discorso, è sufficiente aprire l’app Galaxy Wearable e dare il benvenuto alle novità.

Il computo complessivo è di cinque nuovi quadranti, a partire da Fluid Number e Photo Sticker:

il primo riempie la schermata con un orologio digitale e lascia spazio per una sola complicazione; è presente un’animazione che rende conto del nome del quadrante.

Photo Sticker nasce da una delle lock screen utilizzabili sullo schermo esterno di Samsung Galaxy Z Flip5 (ecco la nostra recensione) e permette di creare una combinazione partendo da: una foto a scelta, un layout, quattro complicazioni e un’emoji (non rimpiazzabile con una complicazione aggiuntiva).

Passando a Sleep Coaching, alla base del quadrante si pone l’animale che Samsung Health ha assegnato all’utente sulla base della qualità del sonno; per il resto, le barre che compongono il quadrante cambiano in base a determinati dati, come ad esempio la luce naturale goduta dall’utente nel corso della giornata.

Il quadrante Stretched Time si caratterizza per numeri granzi e fa posto a quattro complicazioni; tanti colori tra cui scegliere, che offrono ampia scelta.

Concludiamo col quadrante più particolare: dall’esterno verso il centro dello schermo, Perpetual mostra mesi, date e giorni della settimana — evidenziando quelli correnti —, orario e uno sfondo stellato con le fasi lunari.

Come ottenere i nuovi quadranti su Samsung Galaxy Watch5 e 4

Al fine di ottenere i nuovi quadranti descritti sui vostri Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch5, non potete prescindere dall’app Galaxy Wearable, scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante. Ad ogni modo, le versioni più recenti dei plugin per Watch4 e Watch5 sono scaricabili da APK Mirror a questo link e questo link rispettivamente.

