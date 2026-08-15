Google continua a lavorare su Pixel Diario, l’app di diario personale nata insieme al mondo Pixel, introducendo una serie di miglioramenti pratici e ponendo le basi per una funzione basata sull’intelligenza artificiale che potrebbe modificare le abitudini di chi scrive nel proprio giornale.

Il rilascio della nuova versione arriva in concomitanza con il lancio del Pixel 11, ma gli aggiornamenti stanno raggiungendo anche i dispositivi più datati, facendo intendere che l’azienda vuole estendere queste novità all’intera gamma.

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Le novità già disponibili per tutti gli utenti

Tra le modifiche spicca per esempio la possibilità di personalizzare gli orari dei promemoria per scrivere nel diario. Gli utenti possono scegliere se ricevere una notifica al mattino, indicativamente intorno alle 7, nel primo pomeriggio verso le 14, oppure alla sera intorno alle 21. Si tratta di una funzione che è pensata per adattarsi alle abitudini di chi utilizza l’app, evitando notifiche fuori orario o poco utili.

Cambia anche la gestione delle foto e dei video allegati alle voci del diario. È stata introdotta una nuova scheda di personalizzazione che permette di scegliere tra due diversi layout per i contenuti multimediali: una modalità compatta, che raggruppa le immagini in uno spazio ridotto, e una modalità estesa, che dà più risalto ai singoli file visivi. Chi mantiene un diario ricco di scatti fotografici potrà quindi decidere come visualizzarli in base alle proprie preferenze.

Un altro intervento riguarda la sicurezza dei contenuti salvati. Fino a poco tempo fa, infatti, cancellare una voce dal diario era un’operazione immediata e senza possibilità di ripensamenti. Bastava un tocco sul pulsante elimina e il testo spariva per sempre. Con l’aggiornamento, invece, l’app richiede prima una conferma esplicita e, dopo la cancellazione, mette a disposizione un breve intervallo di tempo, tra i cinque e i dieci secondi, durante il quale è possibile annullare l’operazione.

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Più dati personali per suggerimenti di scrittura mirati

Pixel Diario integra da tempo i dati di Health Connect per suggerire spunti di scrittura basati sulle attività fisiche svolte durante la giornata. Con l’ultimo aggiornamento, l’app amplia questa integrazione includendo anche i dati relativi al sonno. Attività fisica e sonno restano comunque due categorie di permessi distinte all’interno di Health Connect, quindi concedere l’accesso a una non implica automaticamente l’autorizzazione anche per l’altra.

Chi deciderà di attivare questa nuova autorizzazione permetterà all’app di incrociare le informazioni sul riposo notturno con gli altri dati già disponibili, generando suggerimenti di scrittura più personalizzati. Non è raro, del resto, che la qualità del sonno sia uno degli argomenti più ricorrenti in un diario personale, per cui l’aggiunta appare coerente con l’uso reale che le persone fanno di questo tipo di applicazioni.

Un’interfaccia più curata nei dettagli

Gli aggiornamenti non riguardano solo le funzionalità principali, ma anche piccoli ritocchi estetici. Nella scheda dedicata alle voci del diario è stato modificato il tema scuro per migliorare la visibilità dell’icona dei segnalibri, spesso poco leggibile su sfondo nero. Anche la sezione Insights, che raccoglie statistiche e panoramiche sulle abitudini di scrittura, ha ricevuto alcuni aggiustamenti visivi al calendario integrato.

Sul fronte della schermata di composizione, invece, il pannello dedicato ai suggerimenti per la scrittura si presenta ora con una nuova icona nella parte superiore e due funzioni aggiuntive: un pulsante per aggiornare i suggerimenti proposti e un tasto per chiudere rapidamente il pannello, rendendo l’esperienza complessiva più fluida.

La funzione più interessante è la riformulazione automatica basata su AI

La novità che più ha attirato l’attenzione riguarda però una funzione ancora in fase di sviluppo, individuata analizzando il codice dell’applicazione. Si tratta di una funzione chiamata Auto format, pensata per intervenire una volta terminata la scrittura o la dettatura di una voce del diario, riorganizzando e ripulendo automaticamente il testo prodotto dall’utente.

Dalle stringhe di codice individuate emergono due diverse modalità di funzionamento, una definita Simple e l’altra Expressive. Sebbene Google non abbia ancora chiarito ufficialmente le differenze tra le due, i nomi lasciano intuire l’orientamento di ciascuna: la modalità semplice dovrebbe limitarsi a correggere la struttura del testo restando il più possibile fedele alle parole originali dell’utente, mentre la modalità espressiva potrebbe concedersi maggiore libertà stilistica, intervenendo in modo più creativo sulla forma della voce scritta.

Un ulteriore dettaglio tecnico riguarda poi un numero minimo di parole necessario prima che la funzione di riformulazione automatica possa essere utilizzata, con soglie diverse a seconda che si scelga la modalità semplice o quella espressiva. Il valore esatto di queste soglie non è ancora noto, ma una possibile spiegazione è che il sistema di intelligenza artificiale abbia bisogno di un contesto sufficientemente ampio per poter riorganizzare il testo in modo sensato, evitando di aggiungere contenuti non richiesti o interpretazioni eccessive su voci troppo brevi.

Cosa “muove” la nuova intelligenza artificiale

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il modo in cui questa funzione elabora i dati. A differenza di altre funzionalità dell’app basate interamente sull’elaborazione locale del dispositivo, la riformulazione automatica sfrutta Private AI Compute, l’infrastruttura cloud di Google pensata per offrire funzioni di intelligenza artificiale avanzate mantenendo comunque elevati standard di protezione della privacy. In pratica, il trattamento dei dati avviene in un ambiente isolato e sicuro sia sul dispositivo sia nei server cloud dell’azienda, in modo da impedire che le informazioni personali contenute nel diario possano essere esposte o utilizzate impropriamente.

La scelta si inserisce evidentemente in una tendenza più ampia già osservata in altre applicazioni nel mondo Pixel, che negli ultimi mesi si stanno progressivamente spostando verso soluzioni di intelligenza artificiale basate sul cloud anziché esclusivamente sull’elaborazione locale. Chi non desiderasse utilizzare queste funzioni potrà comunque disattivarle direttamente dalle impostazioni dell’app, mantenendo il controllo completo sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno del proprio diario personale.

Quando saranno disponibili tutte le novità

Al momento la riformulazione automatica non risulta ancora attiva per tutti gli utenti e non è chiaro quando, o se, verrà effettivamente rilasciata su larga scala. La versione dell’app in cui sono state individuate queste tracce di codice, numerata 2026.07.27.x, non risulta infatti ancora distribuita in modo capillare. Come spesso accade con questo tipo di analisi del codice, la presenza di riferimenti a una funzione non garantisce che questa arrivi effettivamente in una versione pubblica dell’app, né che mantenga le caratteristiche individuate in questa fase di sviluppo.

Resta il fatto che l’idea alla base di questa funzione appare coerente con le abitudini di molti utenti: scrivere nel diario è spesso un’attività svolta velocemente, magari la sera prima di andare a dormire, e poter contare su uno strumento capace di riordinare automaticamente i pensieri buttati giù di getto potrebbe rendere l’esperienza complessiva più gradevole, senza sacrificare la spontaneità del racconto personale.