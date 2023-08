Con gli smartphone della serie ASUS Zenfone il popolare produttore asiatico è riuscito a conquistare nel corso degli anni tantissimi utenti, convinti non solo dal design curato dei vari modelli ma anche dai prezzi spesso aggressivi a fronte di dotazioni tecniche in grado di competere con i device della concorrenza.

All’inizio dell’estate è stato lanciato ASUS Zenfone 10, smartphone che potrebbe rappresentare l’ultima generazione di questa popolare serie, almeno ciò secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico.

La serie ASUS Zenfone è giunta al capolinea

Stando a quanto è possibile apprendere, ASUS ha avviato una “ristrutturazione organizzativa”, a causa della quale è stato ridotto il numero di dipendenti nel reparto PC a Taiwan e in Cina.

Pare che una lettera interna di ASUS avesse rivelato i piani dell’azienda per spostare molti dipendenti nelle divisioni di telefonia mobile (suddivise in Zenfone e ROG Phone) ma, in realtà, tali dipendenti sono stati invece licenziati.

Sembra che ASUS abbia cambiato in corsa i propri piani, decidendo di chiudere la divisione Zenfone e dirottare i relativi dipendenti a quella ROG Phone o ad altri dipartimenti.

In sostanza, ASUS Zenfone 10 rappresenterà (salvo eventuali e sempre possibili ripensamenti) l’ultima generazione di questa fortunata serie di smartphone.

Risale al 2014 il lancio della prima generazione di questa serie, che nel corso degli anni non è andata ad intaccare il successo dei vari modelli di punta dei principali produttori ma che, ad ogni modo, è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio, ciò grazie anche ad alcuni tratti distintivi che le hanno permesso di crearsi una base di utenti fedeli.

Nonostante i tanti complimenti ricevuti dalle ultime generazioni, tuttavia, ASUS pare abbia deciso di cambiare strategia e dedicare i suoi sforzi ad altri progetti.

Siamo certi che saranno in tanti a sperare che il produttore smentisca ufficialmente queste indiscrezioni. Staremo a vedere.

