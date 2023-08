Dieci anni fa, con il lancio del primo modello di Chromecast, Google ha in parte rivoluzionato alcuni aspetti dell’intrattenimento domestico grazie a questi dispositivi, permettendo per la prima volta agli utenti di trasmettere contenuti video dal proprio smartphone alla TV.

Poco dopo il lancio il colosso di Mountain View ha dotato i Chromecast di prima generazione (ma in seguito anche di seconda, terza generazione e ultra) di una nuova funzionalità, la modalità ospite: essa consentiva ad un utente di trasmettere contenuti alla TV senza dover essere connesso alla stessa rete Wi-Fi, perché utilizziamo il passato? Perché Google ha deciso di rimuovere la modalità ospite dalle Chromecast.

Google rimuove la modalità ospite dalle Chromecast, per trasmettere bisognerà essere connessi alla stessa rete Wi-Fi

Gli utenti possessori di Chromecast con Google TV non sono interessati dal cambiamento in questione, la modalità ospite era infatti disponibile esclusivamente sui precedenti modelli del dongle proprietario di Big G, che ora perdono una comoda funzione.

Stando infatti a quanto riportato su una pagina del forum di supporto “la modalità ospite non è più supportata”, gli utenti saranno d’ora in poi obbligati a connettersi alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo per poter trasmettere i propri contenuti.

La modalità ospite permetteva ad un utente di utilizzare un PIN di quattro cifre per connettersi alla Chromecast di turno senza necessità di collegarsi alla rete Wi-Fi domestica, la tecnologia dietro questa funzionalità faceva sì che il dongle trasmettesse un segnale Wi-Fi e Bluetooth, permettendo ad uno smartphone “ospite” di visualizzare la classica icona Cast nelle applicazioni idonee anche essendo connesso su rete cellulare.

Non sono chiare le motivazioni della scelta adottata da Google, ma l’azienda sta contestualmente provvedendo a rimuovere l’interruttore relativo alla modalità ospite anche dalle impostazioni di sistema con la versione 23.33 dei Google Play Services; d’ora in poi dunque, per trasmettere un contenuto dal vostro smartphone ad un modello di Chromecast fra quelli interessati, magari a casa di un amico, dovrete necessariamente collegarvi alla stessa rete Wi-Fi.

Potrebbe interessarti anche: Google attraversa guai legali a causa dei brevetti di Chromecast