Euronics dedica la sua nuova promozione al rientro in città dalle ferie: da oggi, 24 agosto, fino al 13 settembre 2023 è disponibile Back to Euronics, un’iniziativa ricca di offerte sui prodotti tech, smartphone Android compresi. Andiamo a scoprire insieme i migliori sconti disponibili sul sito e nei negozi della catena sparsi per l’Italia.

Ecco le offerte dell’iniziativa Back to Euronics

Euronics lancia la promozione Back to Euronics, che prevede importanti sconti su tutte le categorie merceologiche. Disponibile a partire da oggi sia sul sito sia nei punti vendita fisici, l’iniziativa prevede proposte su smartphone, smart TV, notebook, informatica in generale, ma anche su prodotti per il gaming e sugli elettrodomestici. La catena propone ribassi a due cifre su vari prodotti, come ad esempio Redmi 12 da 256 GB a 189 euro, oppure la smart TV LG 55R91006LA da 55 pollici a 499 euro.

Ecco una selezione delle migliori offerte Euronics che riguardano gli smartphone Android:

Come detto, non mancano le offerte anche per la categoria informatica, con Lenovo IdeaPad 3 a 699 euro o HP 15SFQ2129NL a 399 euro (giusto per fare un paio di esempi). Euronics offre la proposta trade-in “Note Back”, che a fronte dell’acquisto di un nuovo PC portatile da almeno 599 euro, dà la possibilità di acquistarne uno nuovo dopo un anno (e fino a 4 anni) ottenendo un cashback fino al 50% del valore del vecchio.

Per scoprire tutte le offerte del Back to Euronics, valide fino al 13 settembre 2023, potete seguire il link qui in basso.

Offerte Back to Euronics

Leggi anche: Recensione Redmi Note 12 Pro+: ricarica a 120 W e fotocamera da 200 MP