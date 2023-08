Questo mese di agosto si sta rivelando decisamente ricco di novità per Google che continua a implementare nuove funzionalità all’interno delle proprie app e dei propri servizi.

Nelle ultime ore, l’app di Gmail ha iniziato a ricevere la preannunciata funzionalità di traduzione delle mail ricevute. Andando oltre, recentemente molti utenti hanno iniziato a ricevere sul Play Store la notifica di aggiornamento disponibile per un’app di sistema chiamata Google Partner Setup. Non mancano novità anche per il client Web di Foto e per le app della suite Workspace. Scopriamo tutti i dettagli.

Gmail per Android e iOS guadagna la traduzione delle mail

Un paio di settimane fa, Google aveva annunciato l’imminente introduzione della funzionalità di traduzione delle mail su Gmail. Nelle ultime ore, tale funzionalità sta effettivamente facendo capolino sugli smartphone Android e iOS degli utenti: nel caso del sistema operativo del robottino verde, la versione dell’app indiziata per la ricezione della funzionalità è la 2023.07.23.X.

Come utilizzare la funzionalità di traduzione delle mail

Utilizzare la nuova funzione di traduzione delle mail su Gmail è un’operazione molto semplice (illustrata nella galleria sottostante): innanzitutto è necessario aprire la mail che si desidera tradurre; una volta dentro, basterà selezionare la voce “Traduci” dal menu contestuale (che si apre effettuando un tap sui tre pallini presenti all’estrema destra della riga del mittente).

A questo punto Gmail tradurrà la mail nella lingua di sistema, preoccupandosi di rilevare automaticamente la lingua originale della mail stessa (apparirà un banner apposito che segnala la traduzione e consente di rivedere la mail originale): l’utente potrà comunque scegliere manualmente sia la lingua da cui tradurre che quella in cui tradurre.

Inoltre è possibile impostare alcuni vincoli/limiti come, ad esempio, bloccare la traduzione dall’italiano o tradurre automaticamente da una determinata lingua.

Previous Next Fullscreen

Come aggiornare Gmail su smartphone Android o iOS

Per aggiornare (o scaricare) l’app Gmail su smartphone Android sarà sufficiente recarsi sulla pagina dedicata attraverso il Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap sul pulsante “Aggiorna” (o “Installa”).

Nel caso in cui vogliate invece aggiornare (o scaricare) l’app su iPhone, dovrete effettuare la medesima operazione attraverso l’App Store di Apple, effettuando eventualmente un tap sul pulsante “Aggiorna” (o “Ottieni”) dalla pagina dell’app (questo è il link per raggiungerla).

Google Partner Setup si aggiorna: ecco a cosa serve l’app

Recentemente molti utenti in possesso di uno smartphone Android hanno iniziato a visualizzare la disponibilità, sul Play Store, di un aggiornamento per l’app chiamata Google Partner Setup (ad esempio nel mio caso specifico mi è comparso su Samsung Galaxy Z Flip3 5G).

Tutti, quindi, hanno iniziato a chiedersi cosa fosse quest’app e il perché dell’aggiornamento. La risposta è piuttosto semplice: si tratta di una delle tante componenti (app e moduli) che caratterizzano il sistema operativo Android, in questo caso obbligatoria per i dispositivi che eseguono i Google Mobile Services. Il team di sviluppo ha deciso di iniziare ad aggiornarla tramite Play Store in modo da potere correggere bug e apportare miglioramenti e aggiornamenti critici più velocemente.

L’aggiornamento in questione porta la versione alla 100.538221588 ed è in via di distribuzione già da alcune ore attraverso il Google Play Store (la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante) per tutti gli smartphone che eseguono almeno Android 8 Oreo.

Google Foto riceve un nuovo editor nella versione Web

Google Foto, la galleria multimediale predefinita su molti smartphone e tablet Android (e non solo), non è esclusivamente un’app per dispositivi mobili ma è corredata da un client Web che consente di fare praticamente tutte le operazioni possibili sulla controparte in formato app.

Quest’ultima affermazione è sempre più vera dal momento che, recentemente, Google ha aggiornato il client Web di Foto (raggiungibile tramite questo link) per introdurre un nuovo editor, molto simile a quello disponibile su dispositivi mobile, novità della quale siamo avvisati appena apriamo per la prima volta una foto (prima immagine della galleria sottostante).

Cliccando sull’icona indicata da “Prova il nuovo editor”, veniamo accolti dalla sezione “Suggerimenti” dell’editor che ci permette di scegliere rapidamente una tra quattro opzioni di modifica automatica: Migliora, Dinamico (esclusiva degli abbonati a Google One), Caldo e Freddo.

La seconda scheda dell’editor consente di regolare le dimensioni/proporzioni dell’immagine (liberamente o scegliendo tra svariate impostazioni predefinite) o ruotarla. La terza scheda consente di regolare finemente tanti parametri. La quarta e ultima scheda è quella dei filtri.

Previous Next Fullscreen

Google aggiorna ancora la suite Workspace

Lo scorso 18 agosto, Google ha pubblicato sul proprio blog dedicato agli aggiornamenti della suite Workspace un post relativo agli aggiornamenti implementati la scorsa settimana. Nello specifico, le ultime novità sono due: la prima riguarda esclusivamente l’app Fogli; la seconda investe anche Documenti e Presentazioni.

Google Fogli accoglie gli “Smart Canvas”

Quando un utente apre un nuovo foglio di lavoro o una nuova scheda in Fogli, la Web app mostrerà un pop-up relativo alla nuova modalità per sfruttare le funzionalità “Smart Canvas”, il cui funzionamento è spiegato all’interno di una pagina dedicata sul portale del supporto.

Digitando “@” all’interno di una cella, si aprirà un menu a comparsa che permetterà di selezionare una persona (tra i propri contatti), un file (tra quelli condivisi con voi), una data, un evento presente nel calendario, un componente (al momento solo elenchi a discesa configurabili) e contenuti multimediali (al momento esclusivamente emoji).

Look rinnovato per le app Google Documenti, Fogli e Presentazioni su Android

Google ha inoltre annunciato l’introduzione di un nuovo design più moderno per le proprie app Documenti, Fogli e Presentazioni sui dispositivi Android: nelle prossime settimane, gli utenti potranno notare un aspetto rinnovato per elementi come la barra degli strumenti di modifica, le icone, i colori di sfondo e molto altro.

Per aggiornare le tre app Google Documenti, Fogli e Presentazioni, in modo da non perdervi tutte le ultime novità, vi basterà eseguire la classica procedura attraverso il Play Store (le pagine delle app sono raggiungibili tramite i tre badge sottostanti).

Potrebbero interessarti anche: Il meteo sbarca in Google Contatti. Novità per Play Store, Maps e YouTube Music e Recensione Google Pixel 7a: fascia media da leccarsi i baffi