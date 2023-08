Gmail rientra senza dubbio tra i prodotti più popolari e apprezzati tra quelli offerti da Google, in quanto mette a disposizione degli utenti tutta una serie di comodi strumenti per gestire le proprie email e ciò sia in ambito privato che per quanto riguarda quello lavorativo.

Ed è proprio il costante impegno del team di sviluppatori di Gmail, volto a migliorare questo servizio con sempre nuove funzioni, uno dei motivi principali del suo enorme successo.

Gmail si arricchisce di un traduttore su Android e iOS

Una delle ultime novità introdotte è rappresentata da un traduttore integrato direttamente nel client, messo a disposizione degli utenti sia su Android che su iOS.

A rendere ancora più interessante questo nuovo strumento vi è la sua semplicità: così come viene spiegato da Google, infatti, per tradurre i messaggi sullo smartphone è sufficiente selezionare “Traduci” sull’apposito banner e scegliere la lingua preferita.

Questa funzione, richiesta con insistenza da tanti utilizzatori di Gmail, dovrebbe essere in grado di aiutare gli utenti a leggere e comprendere una conversazione in qualsiasi lingua.

Il banner del nuovo strumento di traduzione (che può anche essere eliminato) viene visualizzato ogni volta che la lingua del contenuto del messaggio è diversa da quella di visualizzazione delle email nelle impostazioni dell’account e gli utenti potranno anche scegliere di abilitare sempre la traduzione per determinate lingue (o di escluderla).

Questa nuova funzionalità è già in fase di rilascio per gli utenti Android ma potrebbero essere necessari fino a 15 giorni prima che raggiunga effettivamente tutti a livello globale. Gli utenti iOS, invece, dovranno avere pazienza sino al 21 agosto, giorno in cui sarà dato il via alla procedura di rilascio.

Lo strumento di traduzione è disponibile per tutti i clienti Google Workspace e gli utenti con account Google personale.

L’app Gmail per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: