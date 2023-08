Buone notizie per gli utenti di Instagram e Facebook europei, per i quali sono in arrivo più opzioni per disattivare gli algoritmi di raccomandazione di Meta.

Stando a quanto è stato spiegato da Nick Clegg, Presidente per gli Affari Globali di Meta, attraverso un apposito post, gli utenti nel Vecchio Continente potranno accedere a funzionalità come Reels, Storie e Cerca su Facebook e Instagram senza vedere i contenuti classificati dagli algoritmi di raccomandazione di Meta.

Cosa cambia per gli utenti Facebook e Instagram

Tanto per fare qualche esempio, gli utenti su Facebook e Instagram avranno la possibilità di visualizzare le Storie e i Reel solo delle persone che seguono, classificate con un ordine cronologico (ossia da quello più recente a quello più vecchio) oppure potranno visualizzare i risultati della ricerca solo in base alle parole che inseriscono (invece che personalizzati in base alle loro attività precedenti e ai loro interessi personali).

Meta sta apportando queste modifiche per conformarsi al Digital Services Act (DSA) dell’UE, un nuovo provvedimento normativo che avrà un impatto sul modo in cui le aziende tecnologiche moderano i contenuti sulle loro piattaforme.

Il Digital Services Act richiede alle piattaforme online molto grandi di consentire agli utenti di scegliere di non ricevere raccomandazioni personalizzate e TikTok nelle scorse settimane ha annunciato un cambiamento simile in Europa.

Ricordiamo che gli utenti di Facebook e Instagram sono già in grado sin dallo scorso anno di visualizzare parti selezionate dei servizi usando i feed cronologici, escludendo così i contenuti consigliati dagli algoritmi.

Queste nuove modifiche apportate a Stories, Reels e Ricerca rappresentano soltanto una parte di un lavoro che Meta sta portando avanti per conformarsi al Digital Services Act (pare vi siano oltre 1.000 dipendenti dedicati). In sostanza, nelle prossime settimane dovrebbero arrivare ulteriori novità.

