Dopo il Galaxy Unpacked di fine luglio, per Samsung è il momento di concentrarsi completamente sui prossimi pezzi da 90 della sua line-up: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, attesi per il primo trimestre del 2024. Nell’attesa dell’ufficialità, queste saranno settimane infuocate (e non solo per l’attuale situazione meteorologica) per indiscrezioni e anticipazioni sui prossimi flagship, e quest’oggi ci concentriamo in particolare su una componente importante: le batterie dei prossimi smartphone sono infatti passate dalla certificazione di Safety Korea.

Ecco le batterie di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

Con le nuove generazioni di pieghevoli (Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5), di tablet (Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra) e di smartwatch (Galaxy Watch6 e Watch6 Classic) ormai sbarcate sul mercato, è il momento di mettere nel mirino i prossimi flagship della linea S, probabilmente i prodotti più attesi dell’anno per quanto riguarda la casa sud-coreana. In queste settimane la serie Galaxy S24 è già stata protagonista di numerose indiscrezioni (sia lato specifiche sia a livello di design), ma grazie al suggerimento di Sammobile oggi possiamo dare un’occhiata alle batterie dei tre smartphone attraverso le certificazioni di Safety Korea, un’agenzia per le certificazioni di sicurezza.

Sappiamo già a cosa state pensando: purtroppo no, le indicazioni e la risoluzione delle immagini non ci consentono di scoprire le capacità in mAh delle batterie, ma quelle non dovrebbero differire più di tanto dai numeri trapelati qualche settimana fa. Le tre batterie riportano i numeri di modello EB-BS922ABY (Galaxy S24), EB-BS926ABY (Galaxy S24+) e EB-BS928ABY (Galaxy S24 Ultra) e sono state prodotte dall’azienda cinese Amperex Technologies Limited (ATL).

In base a quanto sappiamo, Galaxy S24 e Galaxy S24+ dovrebbero avere batterie leggermente più generose rispetto ai predecessori (4900 mAh per il “Plus”, ancora sconosciuta la capienza di quella di Galaxy S24), mentre Galaxy S24 Ultra dovrebbe rimanere ferma sui 5000 mAh. Nelle immagini qui sopra possiamo vedere una linguetta di colore blu, utile per facilitarne la rimozione dal telefono: l’avevamo già visto lo scorso anno con i Galaxy S23 e fa parte delle soluzioni pensate da Samsung per migliorare la riparabilità dei suoi prodotti.

Continuate a seguirci perché nelle prossime settimane ci sarà tanto da dire sulla serie Samsung Galaxy S24. Cosa vi aspettate dai prossimi flagship della casa di Seoul?

In copertina Samsung Galaxy S23

