Nonostante manchino ancora diversi mesi prima alla presentazione ufficiale dei prossimi smartphone di punta di Samsung, i Galaxy S24 sono già stati protagonisti di diverse fughe di notizie che ci hanno permesso di iniziare a farci un’idea di cosa l’azienda abbia in programma per la prossima generazione di flagship.

Le diverse indiscrezioni hanno riguardato vari aspetti dei futuri smartphone e oggi, grazie a quanto condiviso su Twitter (X) da Yogesh Brar, possiamo fare una specie di recap a grandi linee di quanto trapelato finora.

Samsung Galaxy S24 tra novità e caratteristiche invariate

Quello che potete vedere poco sotto è un post pubblicato sul noto social network di proprietà di Elon Musk, nel quale vengono riassunte alcune presunte caratteristiche dei futuri Samsung Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24 / S24+

– RAM upgrade

– Display upgrade

– Battery upgrade

– New design / materials

– Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 Samsung Galaxy S24 Ultra

– Display upgrade

– Camera upgrade

– Same battery / charging tech

– Same design

– Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 11, 2023

Come potete notare, per quanto finora trapelato, i futuri smartphone di punta del brand coreano dovrebbero vantare alcune nuove implementazioni a fronte di alcune caratteristiche che rimarranno simili a quelle dell’attuale generazione.

Partiamo con quello che dovrebbe essere il quantitativo di memoria RAM con cui potrebbero essere equipaggiati i futuri dispositivi, secondo Brar i primi due membri della famiglia potranno beneficiare di un incremento di tale componente rispetto alla generazione attuale; in effetti precedenti indiscrezioni volevano i dispositivi in questione dotati di un taglio di partenza di 12 GB di RAM, con la versione Ultra che potrebbe partire anche da 16 GB.

A migliorare dovrebbero essere anche i display di tutti e tre gli smartphone della famiglia che, sempre secondo quanto trapelato in precedenza, dovrebbero poter contare sulla tredicesima generazione del pannello AMOLED dell’azienda, chiamato M13, teoricamente meno spesso, più efficiente dal punto di vista energetico e capace di offrire una migliore qualità dell’immagine.

Per quanto riguarda l’alimentazione dei dispositivi, Galaxy S24 e S24 Plus dovrebbero vedere un incremento dei moduli batteria, come già visto infatti la versione Plus potrebbe avere una batteria con una capacità nominale di 4.755 mAh, mentre non si hanno per il momento informazioni circa il modello base. Nonostante le precedenti indiscrezioni appena citate volessero un incremento della batteria anche per la variante Ultra (anche se di poco), secondo Brar il top di gamma della società avrà la stessa batteria dell’attuale generazione nonché la medesima tecnologia di ricarica.

Passiamo ora all’aspetto estetico, secondo quanto riportato i primi due dispositivi della gamma vanteranno un design rinnovato e nuovi materiali, mentre per quel che concerne il fratello maggiore sembra che l’azienda possa optare per un design più conservativo e simile a quello attuale.

Dal punto di vista del comparto fotografico Brar non menziona alcunché riguardo a Galaxy S24 e S24 Plus, non è chiaro dunque se anche lui non abbia informazioni al momento o se invece i due smartphone non potranno vantare miglioramenti significativi in questo comparto ma, per quanto riguarda Galaxy s24 Ultra, abbiamo una piccola, generica conferma di quanto già trapelato, come per esempio l’implementazione di una nuova fotocamera zoom.

Infine, sembra che per il momento sia confermato anche il ritorno dei chip Exynos in alcuni mercati, secondo quanto già visto a maggio di quest’anno infatti Samsung avrebbe deciso di utilizzare il SoC Exynos 2400 e lo Snapdragon 8 Gen 3 (è anche trapelato un benchmark della versione Plus) a seconda dei mercati di commercializzazione.

Insomma, come anticipato in apertura, mancano ancora alcuni mesi prima che l’azienda sveli al mondo i nuovi dispositivi di fascia alta, nel corso del tempo riceveremo tutta una serie di informazioni sui futuri Galaxy S24 che andranno in parte a confermare e in parte a smentire quanto visto oggi; non mancheremo di tenervi aggiornati.

