Come da programmi, in giornata si è tenuto l’annuale discorso di Lei Jun, il CEO di Xiaomi, e con l’occasione il produttore cinese ha annucniato sul mercato di casa i nuovi Xiaomi MIX Fold 3 e Xiaomi Pad 6 Max 14.

Il primo è uno smartphone pieghevole che, grazie a specifiche tecniche da flagship e soluzioni tecniche da primo della classe, vuole provare a battere una concorrenza sempre più agguerrita. Il secondo è un “tablettone” con specifiche tecniche di fascia alta che va a completare la gamma inaugurata con i fratelli Pad 6 e Pad 6 Pro la scorsa primavera. Scopriamo tutti i dettagli.

Xiaomi MIX Fold 3

Con il nuovo pieghevole Xiaomi MIX Fold 3, il colosso cinese prova a limare ulteriormente il lavoro portato avanti nelle precedenti generazioni: il risultato è un dispositivo più leggero (qualche grammo in meno), più sottile e compatto (frazioni di millimetro) rispetto al predecessore MIX Fold 2, lanciato nello stesso periodo dello scorso anno.

Il merito della “cura dimagrante” è da ricercare nella nuova scheda madre impilata, utile per ridurre le dimensioni in pianta del dispositivo, e della nuovissima cerniera proprietaria (a 198 componenti) che occupa il 17% in meno di spazio interno alle scocche: essa è costituita da una struttura a 3 elementi e 14 micro-cerniere.

Come era lecito attendersi, la prima differenza principale risisede nel SoC e in tutte le migliorie collegate: cuore pulsante dello Xiaomi MIX Fold 3 è lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm (la versione di inizio anno), affiancata da 12 o 16 GB di memoria RAM e da un massimo di 1 TB (UFS 4.0) di spazio di archiviazione; della più recente piattaforma ne beneficia anche il comparto connettività, che guadagna il supporto al Wi-Fi 7.

Al netto degli aggiornamenti, anno su anno, delle specifiche tecniche, troviamo la stessa dotazione di display del predecessore (anche se quello esterno risulta di gran lunga più luminoso, sfondando abbondantemente il muro dei 2000 nit di picco), la stessa dotazione di sensori e l’audio stereo, con doppio speaker, messo a punto da Harman Kardon.

Se per quanto concerne le fotocamere anteriori non vi sono novità (restano due sensori, uno per display, da 20 megapixel), per lo Xiaomi MIX Fold 3 tira aria di cambiamento sul comparto fotografico principale, completamente rivisto sia sul fronte del design (disposizione dei sensori) che sul fronte dei sensori in gioco: il comparto, da triplo, diventa quadruplo e mette a disposizione dell’utente un sensore principale da 50 megapixel (invariato, con PDAF e OIS), due sensori tele da 10 megapixel (uno per lo zoom ottico 3,2x e uno per lo zoom ottico 5x, entrambi con OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel.

Chiudono il pacchetto il software, che è la MIUI Fold 14 basata su Android 13, e una batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W (ricarica completa in 40 minuti) e, per la prima volta su un pieghevole Xiaomi, con supporto alla ricarica wireless a 50 W (ricarica completa in 55 minuti).

La scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo smartphone pieghevole Xiaomi MIX Fold 3.

Dimensioni: 161,2 x 143,3 x 5,26 mm (da aperto), 161,2 x 73,5 x 10,89 mm (da chiuso)

x x (da aperto), x x (da chiuso) Peso: 255 o 259 grammi (a seconda della finitura posteriore)

o (a seconda della finitura posteriore) Display interno: Foldable LTPO OLED+ da 8,03″ (1916 x 2160 pixel) Refresh rate: variabile , da 1 Hz a 120 Hz HDR10+ , Dolby Vision

da (1916 x 2160 pixel) Display esterno: AMOLED da 6,56″ FHD+ (21:9) Refresh rate: 120 Hz Luminosità (picco): 2600 nit

da (21:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 o 16 GB

o Spazio di archiviazione: 256 GB , 512 GB , 1 TB (UFS 4.0)

, , (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: quadrupla (50+10+10+12 MP) con flash LED

(50+10+10+12 MP) con flash LED Fotocamera anteriore: 20 MP (una per display)

(una per display) Reti mobili e Connettività: 5G (su due Nano-SIM), Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3 , GPS dual-band , NFC , IR , USB Type-C

(su due Nano-SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida (cablata a 67 W e wireless a 50 W )

con supporto alla ricarica rapida (cablata a e wireless a ) Sistema operativo: MIUI Fold 14 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche dello smartphone pieghevole Xiaomi MIX Fold 3, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Xiaomi Pad 6 Max 14

Passiamo ora al nuovo tablet Android Xiaomi Pad 6 Max 14, un dispositivo che, a conti fatti, è un semplice zoom del fratello minore Xiaomi Pad 6 Pro dal quale eredita design e gran parte delle specifiche tecniche. Le uniche differenze, infatti, sono reperibili in ciò che dipende dalle dimensioni in pianta del dispositivo, decisamente più grande.

A cambiare sono, infatti, il display che mantiene la tecnologia IPS LCD con refresh rate a 120 Hz ma cresce fino a 14 pollici e la batteria, che cresce fino a 10000 mAh pur mantenendo la ricarica rapida cablata a 67 W. Un’altra novità è dettata dalla presenza della ricarica cablata inversa a 33 W che trasforma questo tablet in una vera e propria powerbank per la ricarica di altri dispositivi (tramite la porta USB-C).

La scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo tablet Xiaomi Pad 6 Max 14.

Dimensioni: 318,58 x 206,1 x 6,53 mm

x x Peso: 750 grammi

Display: IPS LCD da 14″ con risoluzione 2,8K Refresh rate: 120 Hz Luminosità (tipica): 600 nit HDR10 , Dolby Vision

da con risoluzione SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 , 12 o 16 GB

, o Spazio di archiviazione: 256 GB , 512 GB o 1 TB (UFS 3.1)

, o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: doppia (50+2 MP) con flash LED

(50+2 MP) con flash LED Fotocamera anteriore: 20 MP con ToF (riconoscimento facciale)

con ToF (riconoscimento facciale) Connettività: Wi-Fi 6e , Bluetooth 5.3 , USB Type-C 3.2

, , Batteria: 10000 mAh con supporto alla ricarica rapida (cablata a 67 W ) e alla ricarica inversa (a 33 W )

con supporto alla ricarica rapida (cablata a ) e alla ricarica inversa (a ) Sistema operativo: MIUI 14 for Pad basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del tablet Xiaomi Pad 6 Max 14, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi MIX Fold 3 e Pad 6 Max 14

Siamo giunti alla fine ma, prima di concludere, è bene parlare dei prezzi di questi due nuovi dispositivi Android a marchio Xiaomi, entrambi disponibili già da oggi sul mercato cinese.

Lo Xiaomi MIX Fold 3 arriva nelle tre colorazioni Moon Shadow Black, Xingyao Gold e Dragon Scales Fiber (in nero ma con una finitura più resistente del vetro che ricorda la fibra di carbonio) e in tre differenti configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

12+256 GB al prezzo di 8999 yuan (pari a circa 1144 euro al cambio attuale)

al prezzo di (pari a circa 1144 euro al cambio attuale) 16+512 GB al prezzo di 9999 yuan (circa 1271 euro)

al prezzo di (circa 1271 euro) 16 GB + 1 TB al prezzo di 10999 yuan (circa 1398 euro)

Lo Xiaomi Pad 6 Max 14 è invece disponibile nelle due colorazioni grigio chiaro (Silver) e grigio scuro (Black) e in ben quattro configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

8+256 GB al prezzo di 3799 yuan (circa 483 euro)

al prezzo di (circa 483 euro) 12+256 GB al prezzo di 3999 yuan (circa 508 euro)

al prezzo di (circa 508 euro) 12+512 GB al prezzo di 4399 yuan (circa 559 euro)

al prezzo di (circa 559 euro) 16 GB + 1 TB al prezzo di 4599 yuan (circa 584 euro)

Al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali circa il possibile arrivo dei due dispositivi sul mercato europeo, anche se le chances, specie per il pieghevole, sembrano minime.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone pieghevoli: la classifica di questo mese e I migliori tablet Android: ecco la classifica di questo mese