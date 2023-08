La vicenda del ban commerciale imposto dagli USA ha creato non poche difficoltà a Huawei e l’impossibilità di utilizzare la tecnologia 5G sui propri smartphone rientra sicuramente tra le più rilevanti: il produttore cinese non ha mai smesso di realizzare dispositivi di fascia e caratura premium, tuttavia, se alle limitazioni di natura software ha messo una pezza con soluzioni proprietarie sempre più complete, la mancanza del 5G ha rappresentato finora un’innegabile lacuna nella lista delle specifiche tecniche. Comunque, la situazione potrebbe presto cambiare radicalmente: sul web sono appena rimbalzate le certificazioni Bluetooth SIG di diversi modelli Huawei dotati di 5G.

5G di nuovo sugli smartphone Huawei: nuovi indizi

Sono passati ormai alcuni anni dall’ultima volta che abbiamo visto sul mercato uno smartphone Huawei con supporto alla connettività di rete 5G. La situazione è questa sin dall’imposizione del ban commerciale da parte degli Stati Uniti, ma non sono mancate evoluzioni e non si è mai smesso di parlarne: se da una parte Qualcomm è tornata a vendere i propri SoC alla casa cinese, dall’altra ha dovuto escludere i modem 5G dalla fornitura; già qualche anno fa erano state ventilate alcune soluzioni alternative, che però non sono mai andate in porto. Di recente, Huawei è apparsa in ripresa e i discorsi si sono fatti più insistenti: dapprima con le valutazioni da parte dell’UE, poi con l’indiscrezione del mese scorso sul possibile lancio di un nuovo Huawei 5G entro la fine dell’anno.

La voce secondo la quale Huawei avrebbe intessuto una collaborazione con l’azienda cinese Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) proprio per tornare a commercializzare smartphone dotati di connettività 5G potrebbe essere effettivamente fondata, viste le nuove indiscrezioni appena emerse che muovono proprio in quella direzione.

Come segnalato su Weibo dal solito Digital Chat Station, il Bluetooth SIG ha recentemente certificato ben cinque nuovi smartphone Huawei dotati di supporto al 5G:

ADA-AN00

PSD-AN00

ADA-TN00

BLK-AN00

BLK-TN00

Purtroppo i nomi commerciali di questi prodotti rimangono ignoti, tuttavia sono i suffissi “AN” e “TN” nei model number ad indicare proprio la presenza del 5G (laddove, come potete vedere qui sotto, i Huawei con suffisso “AL” sono generalmente quelli solo 4G, come Huawei Mate 50 che viene identificato come CET-AL00).

In aggiunta a questi modelli sconosciuti, la certificazione coinvolge altresì i modelli delle serie Huawei Nova 13, Huawei Nova 14, Huawei Nova 15 e Huawei Nova 16: ciascuna serie sarebbe composta da modelli standard, Pro e Ultra, dando vita ad un lista decisamente lunga. Ebbene, come si evince dai model number, anche tutti questi modelli dovrebbero essere muniti di tecnologia 5G.

Nelle liste appena riportate sono vengono fatti i nomi dei prossimi flagship Huawei Mate 60, di cui si è da poco parlato in tema di design e comparto fotografico; ad ogni modo, il possibile ritorno del 5G sui medi di gamma del brand fa ben sperare anche per i modelli di punta.

Insomma, questo potrebbe risultare un tassello importante per consolidare la ripresa iniziata in questo 2023.

