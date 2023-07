La scorsa settimana è trapelato che la serie Huawei Mate 60 dovrebbe introdurre un’isola dinamica simile a quella introdotta da Apple con i suoi ultimi iPhone, mentre oggi sono emerse alcune indiscrezioni relative alla fotocamera posteriore di questo atteso smartphone Huawei.

Secondo quanto riferito l’isola della fotocamera posteriore sarebbe circolare e simile a quella di Huawei Mate 50 visibile nell’immagine di copertina, inoltre la serie Mate 60 sarebbe dotata di uno zoom periscopio ultrasottile.

Il presunto stampo della cover posteriore di Huawei Mate 60 evidenzia un’isola di forma circolare con vari ritagli destinati a ospitare obiettivi e sensori.

A giudicare dall’immagine le fotocamere sembrano posizionate diversamente rispetto al predecessore, mentre il ritaglio ovale visibile al centro dello stampo dovrebbe ospitare la bobina di ricarica wireless.

Si vocifera inoltre che l’obiettivo con zoom periscopio di Huawei Mate 60 adotterà una nuova tecnologia. Il noto informatore Digital Chat Station afferma che la serie Huawei Mate 60 includerà uno zoom periscopio ultrasottile e ulteriormente migliorato.

È possibile che Huawei migliorerà la stabilizzazione ottica dell’immagine per consentire di acquisire scatti ancora più nitidi alle lunghe distanze.

Il mese scorso il colosso cinese ha reso noto che l’attesa Huawei Developer Conference 2023 prenderà il via venerdì 4 agosto, giorno in cui la società lancerà HarmonyOS 4.0 che non sbarcherà soltanto sugli smartphone del produttore, ma anche su altre piattaforme.

