Anche Telegram alla fine dello scorso mese ha deciso di seguire il trend dei principali social network, lanciando le su Storie, sebbene tale funzionalità sia stata limitata agli utenti Premium.

Ebbene, pare che i tempi siano già maturi per lo step successivo: il team del popolare servizio di messaggistica istantanea, infatti, ha in programma di implementare tale funzionalità a livello generale.

Con Telegram 10 beta un’importante novità per tutti

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Telegram ha rilasciato la versione 10.0.0 beta dell’applicazione di messaggistica istantanea e la principale novità che porta con sé pare essere proprio la disponibilità della funzionalità delle Storie per tutti gli utenti, a prescindere dal fatto che siano Premium o meno.

Una sorta di conferma nelle scorse ore è arrivata anche attraverso l’account ufficiale su Twitter, con il quale il team di Telegram nel rispondere ad un utente ha ribadito che le Storie saranno “presto” disponibili per tutti.

Una volta che questa versione verrà distribuita attraverso il canale stabile, gli utenti dovrebbero essere in grado di vedere e pubblicare storie e di sfruttare tutte le relative funzionalità (il condizionale è d’obbligo, in quanto nel changelog ufficiale non vi sono riferimenti specifici).

Ricordiamo che l’applicazione consente agli utenti di stabilire per quanto tempo deve essere pubblicata una storia (invece delle solite 24 ore delle altre piattaforme, è possibile scegliere tra 6 e 48 ore), taggare altri utenti, condividere collegamenti e registrare contenuti utilizzando entrambe le fotocamere contemporaneamente.

Al momento la versione 10.0.0 beta di Telegram non è disponibile su APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata all’app) e può essere scaricata soltanto da App Center (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link). La sua installazione è consigliata solo a chi è disposto a sopportare eventuali bug.

La versione stabile di Telegram per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: Telegram annuncia le sue storie, ecco come funzioneranno