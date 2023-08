Se state cercando una nuova smart TV dalle dimensioni “compatte”, dal costo accessibile e dalle ricche funzionalità, allora potreste dare uno sguardo all’offerta a disposizione su Amazon in queste ore. Protagonista è la Xiaomi F2 32″ Smart Fire TV, appena lanciata e che viene proposta con un interessante sconto.

Xiaomi F2 32″ Smart Fire TV in offerta su Amazon

La smart TV di Xiaomi ha debuttato da qualche giorno su Amazon nel formato da 32 pollici, perfetto per chi ha poco spazio o non necessita di ampie diagonali e per chi si accontenta di un pannello a risoluzione HD. Il punto di forza della TV è l’esperienza Fire TV integrata, che consente di avere accesso ai comandi vocali di Alexa (tramite il telecomando con microfono), alle principali app per lo streaming (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, NOW, DAZN, YouTube, RaiPlay, Mediaset Infinity e così via), e di riprodurre i contenuti dei dispositivi Android, iOS e Mac tramite Miracast e AirPlay.

La TV Xiaomi offre le tecnologie Dolby Audio, DTS HD e DTS Virtual-X per restituire effetti audio più realistici, ma anche un doppio altoparlante a 10 W e un design monoscocca con cornice metallica. Non mancano porte HDMI, USB e triplo tuner per il digitale terrestre.

Xiaomi F2 32″ Smart Fire TV è stata lanciata pochi giorni fa su Amazon al prezzo consigliato di 209 euro, ma potete già acquistarla in offerta a 189,99 euro con spedizione rapida per gli abbonati Prime. Se siete interessati, potete seguire il link qui in basso:

