Samsung Galaxy S21 FE è stato l’ultimo dispositivo del brand appartenente alla gamma Fan Edition, dopo la decisione dell’azienda di non lanciare uno smartphone analogo nella successiva generazione, hanno iniziato a circolare insistenti voci sul presunto ritorno dei Galaxy FE con Galaxy S23 FE.

Il dispositivo, il cui imminente arrivo sul mercato è ormai dato per certo, è stato protagonista di diverse indiscrezioni e fughe di notizie nel corso degli ultimi mesi, creando anche un po’ di confusione per quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche del dispositivo.

Oggi, grazie anche agli ultimi rumor trapelati su Twitter, facciamo il punto della situazione e vediamo insieme quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del prossimo Samsung Galaxy S23 FE.

Ecco le principali, presunte caratteristiche di Samsung Galaxy S23 FE

C’è grande attesa per lo smartphone in questione da parte della community di appassionati del brand, storicamente Samsung con la gamma FE ha lanciato sul mercato smartphone di tutto rispetto, simili ai rispettivi top di gamma per certi aspetti, ma con un prezzo decisamente più contenuto.

Samsung Galaxy S23 FE

(rumoured) – 6.4″ FHD+ Dynamic AMOLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200

– 50MP (OIS) + 8MP (UW) + 12MP (Tele)

– upto 12/256GB

– Android 13, One UI 5.1.1

– 4,500mAh battery, 25W Charging

– 4+5 years support

– wireless charging, IP rating — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 3, 2023

Il tweet che vedete qui sopra è stato pubblicato da Yogesh Brar nelle ultime ore e ci consente di dare uno sguardo generale a quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche tecniche del tanto atteso dispositivo.

Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe presentarsi con un display Dinamic AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz; il cuore del dispositivo potrebbe non essere lo stesso in tutti i mercati, l’azienda non sembra intenzionata a mantenere la linea adottata con la serie principale Galaxy S23 e potrebbe equipaggiare Galaxy S23 FE con un processore diverso a seconda dei mercati di commercializzazione: le due alternative più papabili al momento sono lo Snapdragon 8 Gen 1 e l’Exynos 2200.

Il processore sarà accompagnato da tagli di memoria RAM fino a 12 GB, mentre per l’archiviazione interna la capacità massima dovrebbe essere di 256 GB. Per quel che concerne il comparto fotografico principale, questo dovrebbe vantare una configurazione a tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50 MP con OIS, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e un teleobbiettivo da 12 MP; per la parte anteriore si vociferava in precedenza di un sensore da 10 MP.

Ad alimentare Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe esserci una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 25 W e supporto alla ricarica wireless (al momento senza ulteriori indicazioni), lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato equipaggiato con Android 13 e One UI 5.1.1, vantando presumibilmente un supporto software in grado di conferire 4 anni di aggiornamenti di Android e 5 anni per gli update di sicurezza.

Questo al momento è quanto sappiamo sul prossimo smartphone della serie Fan Edition di Samsung, non ci sono indicazioni precise circa le tempistiche di presentazione ma, secondo diverse indiscrezioni, l’azienda potrebbe lanciare Galaxy S23 FE in un periodo compreso tra il terzo trimestre 2023 e il primo trimestre 2024; non ci resta che pazientare ancora un po’ per scoprire il frutto del lavoro della società.

In copertina Samsung Galaxy S21 FE

