A fine luglio, in occasione dell’annuale evento Galaxy Unpacked, abbiamo visto Samsung presentare una serie di nuovi dispositivi fra cui anche i nuovi tablet della serie Galaxy Tab S9; la community di appassionati del brand però volge già lo sguardo, grazie a diverse indiscrezioni, ad altri due dispositivi appartenenti alla gamma Fan Edition.

Tutti i tablet in questione non sono economici e l’azienda sa che non tutti gli utenti sono disposti a spendere grosse cifre per l’acquisto di un dispositivo di questo tipo, per questo motivo sembra che entro fine anno la società possa lanciare un nuovo tablet della famiglia Galaxy Tab A, del quale abbiamo ora qualche informazione grazie alla sua individuazione nel database dell’ente certificatore FCC.

Samsung Galaxy Tab A9 potrebbe arrivare entro fine anno, ecco alcune caratteristiche

Samsung Galaxy Tab A9 sarà il successore del modello lanciato nel 2021, Galaxy Tab A8, andandosi a posizionare in una fascia di mercato più economica e accessibile rispetto ai tablet menzionati in apertura.

I colleghi di Pricebaba hanno individuato nel database dell’ente certificatore FCC il dispositivo in questione, con numero modello SM-X115; grazie alla documentazione raccolta e visibile nella galleria poco sotto, possiamo farci un’idea di alcune delle caratteristiche del dispositivo in questione.

Samsung Galaxy Tab A9 misurerà 210,7 mm x 124,7 mm, dimensioni compatibili con un display con diagonale da 8,7 pollici (simile al Galaxy Tab A7 Lite) e dovrebbe avere una batteria da 5.100 mAh con supporto per la ricarica da 15 W.

Previous Next Fullscreen

Come possiamo notare dalle immagini condivise, il dispositivo avrà una singola fotocamera posteriore (senza flash LED), uno slot per schede microSD per l’espansione della memoria, pulsanti di accensione e bilanciere del volume sul lato destro, una porta USB di tipo C e un jack per le cuffie da 3,5 mm nella parte inferiore; dal punto di vista della connettività dovrebbe vantare GPS, LTE e Bluetooth 5.0, oltre alla possibilità di effettuare chiamate.

Si presume che il tablet possa non avere un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, né il supporto alla S Pen; non ci sono informazioni ufficiali riguardo alle tempistiche di commercializzazione ma, considerando la certificazione sopra menzionata, il nuovo Samsung Galaxy Tab A9 potrebbe essere presentato entro la fine dell’anno.

In copertina Samsung Galaxy Tab A8

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy Tab S9 FE potrebbe non essere poi così conveniente