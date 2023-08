Tra gli utenti di dispositivi mobili appassionati di videogiochi esiste una fetta sempre più consistente di persone che desiderano riprodurre l’esperienza di gioco su PC tramite l’utilizzo dei propri smartphone Android. Nonostante i numerosi tentativi, trasferire l’esperienza dei giochi pensati e ottimizzati per Windows sui telefoni Android ha spesso comportato una serie di ostacoli notevoli, fra i quali incompatibilità software, prestazioni scarse e impervi processi di apprendimento del funzionamento dei vari sistemi per gli utenti comuni.

Di recente è emersa una nuova speranza sotto forma di applicazione per smartphone, disponibile sul sistema operativo mobile di Google: stiamo parlando di Winlator, un’app che promette di semplificare notevolmente il processo necessario per il corretto funzionamento di un gioco da PC anche su mobile, eliminando una parte considerevole di difficoltà associate alla transizione dei giochi per Windows su Android. Ma cosa rende Winlator diversa e come si confronta con altre soluzioni simili come Box4Droid? Andiamo a scoprirlo insieme.

Winlator è un’app user-friendly che consente di giocare ai giochi PC su Android

Winlator rappresenta una sorta di “mestolo tecnologico” che attinge da vari strumenti esistenti e li racchiude in un’interfaccia intuitiva e user-friendly. I componenti principali di Winlator comprendono Box86/Box64 – che permette l’esecuzione di programmi x86 su dispositivi ARM – e Wine, noto per consentire l’esecuzione di applicazioni Windows su Linux. Il risultato è un’interfaccia intuitiva e un processo di installazione nettamente più semplice rispetto a soluzioni precedenti che spesso richiedevano competenze tecniche avanzate, come l’inserimento di comandi da terminale.

Installare e configurare Winlator è un processo piuttosto lineare e semplice. Dopo aver scaricato l’applicazione, l’utente è chiamato a copiare un file fornito in una directory specifica del telefono, dopodiché può avviare l’applicazione e impostare vari parametri come la risoluzione del display, i driver e tanti altri.

Sebbene, come abbiamo visto, l’esperienza di installazione è semplice e intuitiva, il vero banco di prova è l’esperienza di gioco: nonostante l’interfaccia user-friendly, non tutti i titoli sembrano ancora funzionare perfettamente. Molti giochi richiedono un’accurata calibrazione di risoluzione e driver per funzionare, mentre altri non riescono a partire o si bloccano subito dopo l’avvio. Fra quelli che hanno offerto un’esperienza di gioco accettabile, figurano Deus Ex, Hitman 2 e Undertale, con performance variabili ma comunque accettabili.

Anche se Winlator semplifica enormemente il processo di porting dei giochi da Windows ad Android, le prestazioni e la compatibilità rimangono aree di miglioramento su cui bisogna indubbiamente lavorare. Chiunque sperasse di far funzionare su Android titoli recenti o particolarmente esigenti dal punto di vista delle risorse, come Cyberpunk 2077 o The Witcher 3, potrebbe dover rivedere le proprie aspettative.

Per maggiori informazioni sul funzionamento di Winlator, per scaricare il file APK dell’app e per tutti gli altri dettagli vi invitiamo a consultare la pagina di supporto di GitHub a questo indirizzo.

Le alternative a Winlator non mancano e sono altrettanto promettenti

Il panorama delle soluzioni per il gaming su Android è in continua evoluzione. Sul palcoscenico, sta emergendo Cassia, un’applicazione in fase di sviluppo da parte di due ex membri del team dell’emulatore Skyline, che promette di permettere agli utenti di giocare a giochi Windows (DirectX8 e superiori) sui loro dispositivi mobili.

Le alternative non mancano, da Cassia a Steam Link per lo streaming di giochi PC, passando per NVIDIA GeForce Now per lo streaming completo di giochi della propria libreria di giochi di Steam. Le opportunità non mancano, e, sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, le possibilità sono più complete che mai.

