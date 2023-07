Pokémon Sleep è un gioco che permette di monitorare e migliorare la qualità del sonno in modo divertente con l’aiuto dei Pokémon.

Le creature con uno stile di sonno uguale al vostro si raduneranno mentre dormite, offrendovi l’opportunità di scoprire tutti i loro diversi stili di sonno e di provare a completare il Sonnodex.

Per sperimentare questa esperienza basta posizionare lo smartphone o il dispositivo Pokemon GO Plus + vicino al cuscino prima di dormire, evitando di posizionarlo sotto il cuscino o sotto le coperte, in quanto potrebbe surriscaldarsi.

Al momento del risveglio dei Pokémon si saranno radunati nell’app in base a come e quanto avete dormito, quindi potrete effettuare delle ricerche sugli stili di sonno di questi Pokémon per completare il Sonnodex.

Nelle ore di veglia è possibile aiutare Snorlax a crescere e diventare più potente facendogli donare delle bacche dai Pokémon con cui avete fatto amicizia e più farete crescere Snorlax, più aumenteranno le vostre probabilità di incontrare Pokémon con uno stile di sonno raro.

Pokémon Sleep fornisce anche un rapporto sul sonno con varie informazioni come il tempo che avete impiegato per addormentarvi, quanto tempo avete trascorso in diverse fasi del sonno e se avete russato o parlato mentre dormivate.

Funzionalità come la musica rilassante ispirata al mondo dei Pokémon e le sveglie smart che suonano quando l’utente è in una fase di sonno poco profondo possono migliorare la qualità del dormire.

Pokémon Sleep è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali. A seguire trovate il video dimostrativo e il badge per raggiungere la pagina del gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.

