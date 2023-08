A poco meno di due mesi dall’annuncio di tanti prodotti pensati per l’estate, la cinese Anker Innovations torna alla “carica” presentando ufficialmente la nuova gamma Anker Prime.

L’obiettivo dell’azienda, che torna ad aggiornare la gamma Prime a dodici mesi dall’ultimo aggiornamento, è semplice: mettere a disposizione degli utenti dispositivi in grado di ricaricare più dispositivi in contemporanea, ovunque e più velocemente possibile. Scopriamo tutti i dettagli.

Anker rinnova la gamma di soluzioni per la ricarica

Anker, tra le aziende più attive nel segmento della ricarica mobile, ha rinnovato la sua nuova gamma di caricabatterie multiporta ultra potenti chiamata Anker Prime. Tutti questi caricabatterie sono stati sviluppati per sfruttare i vantaggi della tecnologia al nitruro di gallio (GaN), che offre un trasferimento di energia più efficiente, con design compatto e controllo attivo della temperatura (per ridurre il calore generato).

Prima di addentrarci alla scoperta di tutti i nuovi dispositivi per la ricarica, riportiamo le parole di Steven Yang, CEO di Anker:

“Quando sei in viaggio con un telefono, un tablet, uno smartwatch, cuffie e un laptop, quante volte hai dovuto scegliere quale prodotto tenere acceso? In Anker, comprendiamo questi dilemmi e ci dedichiamo a fornire soluzioni che consentano ai nostri clienti di rimanere connessi senza compromessi. La nostra ultima serie Anker Prime ha fatto un balzo in avanti nella fornitura di accessori di ricarica che, non solo, caricano tutto più velocemente, ma soddisfano anche la crescente esigenze dei diversi dispositivi di oggi. Con la serie Anker Prime, Anker continua la sua missione di ricaricare tutto, ovunque, più velocemente e tutto in una volta, fornendo agli utenti potenza, portabilità e prestazioni senza rivali.”

Caricabatterie da tavolo GaN Anker Prime 749 da 240 W

La prima novità del lotto è un caricabatterie da tavolo capace di erogare una potenza pari a 240 W attraverso tre porte USB-C e una porta USB-A. Questa potenza gli consente di procedere alla ricarica contemporanea di due laptop, uno smartphone e un tablet, a velocità notevoli.

Nonostante tutto, dal punto di vista delle dimensioni generali rimane un dispositivo compatto che, considerando i singoli caricabatterie per la ricarica dei quattro dispositivi sopra-citati (a titolo di esempio), consente di ridurre gli ingombri e utilizzare un solo caricabatterie per soddisfare le esigenze di tutti i propri dispositivi elettronici.

Powerbank Anker Prime 73x (fino a 250 W)

Andando oltre, troviamo una batteria ad altissima capacità (ben 27000 mAh) disponibile in diversi modelli tra i quali cambia la potenza erogata:

Prime 737 da 250 W

Prima 735 da 200 W

Prime 723 da 130 W

Al netto di ciò, questo dispositivo consente di ricaricare fino a cinque volte (con una singola ricarica della batteria integrata) uno smartphone di fascia alta; grazie all’app Anker vi è poi la possibilità di monitorare lo stato di ricarica, ottimizzare la ricarica e localizzare il dispositivo tramite Bluetooth.

Base di ricarica wireless da 100 W

In abbinata al powerbank Prime 73x, Anker ha lanciato una base di ricarica wireless da 100 W che, oltre a mantenere carico il powerbank (che può agganciarsi alla basetta grazie a un potente magnete a forma di vanga), offre tre porte di ricarica a 100 W (due USB-C e una USB-A). Il tutto con un design abbastanza elegante e compatto.

Caricabatterie GaN Anker Prime 735 da 67 W

La quarta novità di giornata è rappresentata dal caricabatterie Anker Prime 735 da 67 W, un caricabatterie da muro con tecnologia GaN che offre due porte USB-C e una porta USB-A per la ricarica dei dispositivi elettronici.

La vera novità non è il dispositivo in sé ma il fatto che adesso risulta molto più compatto (è il “caricabatterie ad alta potenza più portatile che Anker abbia mai realizzato“), pur rimanendo in grado di caricare qualsiasi dispositivo al massimo della sua potenza.

Caricabatterie GaN Anker Prime 737 da 100 W

Anker ha pensato anche a coloro per cui 67 W non siano una potenza sufficiente, rivedendo anche la versione più potente da 100 W del caricabatterie compatto con tecnologia GaN, contraddistinto dal codice 737. Leggermente meno compatto del fratello minore, offre la stessa dotazione di porte (due USB-C e una USB-A).

Disponibilità e prezzi

Secondo quanto riportato da Anker tutti quanti i nuovi dispositivi della gamma saranno disponibili a partire dal mese di agosto sia su Amazon che sul sito ufficiale (anker.com).

A onor del vero, alcuni dei prodotti risultano già disponibili all’acquisto attraverso il portale del colosso dell’e-commerce. Di seguito riportiamo i prezzi di listino scelti da Anker per ciascuno dei nuovi dispositivi per la ricarica rapida:

Caricabatterie da tavolo GaN Anker Prime 749 da 240 W al prezzo di 219,99 euro (acquista su Amazon)

da 240 W al prezzo di (acquista su Amazon) Powerbank Anker Prime Anker 737 (da 250 W) al prezzo di 189,99 euro Anker 735 (da 200 W) al prezzo di 139,99 euro Anker 733 (da 130 W) al prezzo di 99,99 euro

Base di ricarica wireless da 100 W al prezzo di 229,99 euro

Caricabatterie GaN Anker Prime 737 da 100 W al prezzo di 89,99 euro (acquista su Amazon)

da 100 W al prezzo di (acquista su Amazon) Caricabatterie GaN Anker Prime 735 da 67 W al prezzo di 59,99 euro (acquista su Amazon)

Per completezza d’informazione, segnaliamo che Anker ha rinnovato anche la stazione di ricarica Anker Prime 6-in-1 Charging Station, un dispositivo elegante e molto sottile, pensato per mettere ordine su una scrivania: la novità risiede nella potenza erogata, che passa da 100 W a 140 W (tramite due USB-C e due USB-A). Il dispositivo, tuttavia, arriva solo sul mercato statunitense, dove viene proposto a circa 110 dollari.

Potrebbero interessarti anche: Come scegliere il miglior caricabatterie per il proprio smartphone e Migliori caricabatterie wireless: la nostra selezione di questo mese