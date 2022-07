ANKER, azienda leader nel mercato delle tecnologie di ricarica per dispositivi mobili, ha presentato la nuova linea di prodotti GaNPrime, basata sulla tecnologia GaN (Nitruro di Gallio) a cui il brand ha aggiunto alcune funzioni proprietarie. Il risultato è una serie di carica batterie in grado di fornire un’esperienza di ricarica più veloce, sicura ma soprattutto sostenibile.

La tecnologia GaNPrime

Il nitruro di gallio è un composto utilizzato principalmente nei radar e nei satelliti ma a partire dal 2018 ANKER ha deciso di utilizzarlo per sviluppare caricabatterie più leggeri e compatti. La nuova tecnologia GaNPrime aggiunge alcune importanti novità alle soluzioni viste finora, risultando ancora più compatti e con un minore dispendio energetico rispetto ai modelli tradizionali.

Grazie a PowerIQ 4.0 il caricabatterie adegua la distribuzione di potenza alle richieste di ciascun dispositivo connesso, riducendo i tempi di ricarica complessivi fino a un’ora. ActiveShield 2.0 controlla costantemente le temperature e regola la potenza in uscita per prevenire possibili surriscaldamenti e tenere al sicuro i dispositivi collegati. La frequenza di rilevamento delle temperature è cresciuta del 76% rispetto alla generazione precedente, per una sicurezza senza precedenti.

I prodotti della linea GaNPrime, grazie anche alle soluzioni proprietarie di ANKER, risultano fino al 53% più piccoli rispetto ai tradizionali carica batterie basarti sul silicio e grazie alla maggior potenza in uscita possono caricare fino a 6 dispositivi contemporaneamente, diventando il compagno ideale per chi viaggia spesso e non vuole avere troppi ingombri.

Tecnologia sostenibile

La velocità di ricarica non è il solo punto di forza della linea GaNPrime, che tra i suoi punti di forza annovera anche una miglior efficienza energetica. Ogni ricarica comporta un risparmio del 7% rispetto ai carica batterie tradizionali, un dato davvero significativo che risulta ancora più impressionante se proviamo a contestualizzarlo.

Se tutti gli abitanti degli Stati Uniti utilizzassero un caricabatterie GaNPrime da 150 watt sarebbe possibile risparmiare fino a 796 milioni di kWh, sufficienti a soddisfare i bisogni delle Hawaii per un mese. Tutti i prodotti GaNPrime sono inoltre dotarti di porte USB Type-C, oltre che Type-A, per massimizzare la compatibilità con i dispositivi in commercio.

La nuova lineup è composta da sei dispositivi, anche se per il momento solamente due arriveranno nel nostro Paese nel mese di agosto. A seguire modelli, potenza disponibile e prezzi in euro:

Carica batterie ANKER 747 150 watt, 3 porte USB-C e 1 USB-A a 109,99 dollari

Carica batterie ANKER 737 120 watt, 2 porte USB-C e 1 USB-A a 94,99 dollari (94,99 euro in Italia)

Carica batterie ANKER 733 65 watt, 2 porte USB-C e 1 USB-A a 99,99 dollari

Charging Station ANKER 727 100 watt, 3 porte USB-C, 2 USB-A, 2 AC a 94,99 dollari

Power Strip ANKER 615 65 watt, 2 porte USB-C, 1USB-A w 2 AC a 99,99 euro

Carica batterie ANKER 735 65 watt, 2 porte USB-C e 1 USB-A a 59,99 dollari (59,99 euro in Italia).

In Italia arriveranno anche il Power Bank ANKER 737 da 24.000 mAh, senza tecnologia GaNPrime a 149,99 euro, il caricabatterie ANKER 717 da 140 watt a 99,99 euro e due cavi ANKER 765 da 3 e 6 piedi, senza tecnologia GaNPrime ma in grado di portare fino a 140 watt, al prezzo di 29,99 e 32,99 euro. I nuovi prodotti saranno in vendita su Amazon nel mese di agosto.

