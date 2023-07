Il widget At a Glance sta ricevendo un’importante riprogettazione con il Material Design, ma Google non pensa solo all’apparenza poiché sta lavorando per offrire agli utenti anche la possibilità di personalizzare il widget.

Secondo quanto scoperto da 9To5Google analizzando l’ultima versione del codice dell’app, a breve il nuovo widget At a Glance sarà disponibile in tre stili, con le opzioni di sfondo “Solido”, “Semitrasparente” e “Trasparente”.

Quest’ultimo sembra il più minimale dei tre in quanto il contenitore a forma di pillola sfoggia solo un contorno sottile, mentre “Semitrasparente” consente di intravedere lo sfondo. Stranamente l’opzione “Solido” è bianca invece di adattarsi alla tonalità del tema come previsto dalla funzionalità Dynamic Color, ma probabilmente Google ci sta lavorando.

I nuovi widget sono personalizzabili in modo simile alla barra della Ricerca Google, infatti le opzioni includono logo, forma, colore e trasparenza.

Il menu a tre punti può essere centrato verticalmente in base a ciò che viene mostrato, inoltre Google sta implementando un sistema di pollice in alto (utile) o in basso (non utile) per il “Contenuto corrente” nel foglio delle impostazioni del widget At a Glance, dove è anche possibile modificare lo stile e personalizzare altre funzionalità.

Tuttavia queste opzioni non includono la possibilità di rimuovere completamente il widget At a Glance, ma almeno offrono una maggiore personalizzazione.

