La giornata di oggi si presenta particolarmente ricca di novità per alcuni fortunati smartphone, alcuni produttori stanno infatti rilasciando una serie di miglioramenti e nuove funzionalità per i propri dispositivi; scopriamo subito quali telefoni stanno ricevendo gli ultimi aggiornamenti e con quali implementazioni.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Tab S8 ricevono la terza build test della One UI 5.1.1

Abbiamo assistito da poco alla presentazione ufficiale degli ultimi dispositivi targati Samsung in occasione dell’evento Galaxy Unpacked di fine luglio, Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 sono già equipaggiati con la versione 5.1.1 della One UI, interfaccia proprietaria dell’azienda.

Sappiamo già però che la società sta testando in Corea versione beta One UI 5.1.1 anche per altri dispositivi che riceveranno in seguito la versione stabile, stiamo parlando di Galaxy Z Fold4 e dei tablet della famiglia Galaxy Tab S8 che, nelle ultime ore, stanno ricevendo il terzo aggiornamento beta della One UI 5.1.1.

Grazie al forum della community ufficiale dell’azienda abbiamo modo di scoprire quali sono le principali novità introdotte dall’ultima versione beta, che vi riportiamo di seguito:

l’aggiornamento beta 3 della One UI 5.1.1 per Samsung Galaxy Z Fold 4 (versione ZWGB) risolve un problema di distorsione ultra-wide, corregge l’oscuramento della fotocamera e un ritardo di caricamento per l’app Camera Controller, risolve un problema relativo alla perdita di memoria e corregge un bug relativo a Clash Royale (il celebre gioco mobile); vengono inoltre apportati “molti altri miglioramenti”

l’aggiornamento beta 3 della One UI 5.1.1 per la serie Galaxy Tab S8 (versione ZWGA) apporta miglioramenti alla fotocamera e ad altre aree e risolve un errore relativo agli sfondi della schermata iniziale.

Non ci sono informazioni ufficiali circa le tempistiche di rilascio della versione stabile della One UI 5.1.1 per i dispositivi in questione ma, se la beta 3 non porterà con sé particolari problemi, contribuirà sicuramente ad accelerare i tempi.

Nuove funzionalità e ottimizzazioni per HONOR Magic4 Pro grazie all’ultimo aggiornamento

Passiamo ora al brand ex costola di Huawei, HONOR sta rilasciando nelle ultime ore un aggiornamento per HONOR Magic4 Pro a livello globale, migliorando l’esperienza utente offerta dal dispositivo.

L’ultimo update ha un peso di 671 MB e porta la MagicOS alla versione 7.1.0.148, introducendo fra le altre cose miglioramenti per HONOR Connect, ottimizzando la compatibilità del sistema con alcune app di terze parti, migliorando la navigazione a tre tasti e le funzioni di accessibilità in alcune scene, migliorando la stabilità del sistema e introducendo le patch di sicurezza di giugno 2023, come riportato dal changelog ufficiale:

HONOR Connect

It supports features of Connected Input, Connected Notifications, Connected Calls, and Connected Apps between HONOR devices. (Go to Tips for details)

Three-finger Global Favorites

Save web pages and screen-recorded videos to Notes.

Application

It has improved the system’s compatibility with some third-party apps.

System

It has improved the three-key navigation and Accessibility features in some scenes.

It has improved the system’s stability, making your device run more stably.

Security

It has incorporated Android Security Patch (June 2023) for system security.

L’azienda si premura di informare gli utenti che l’installazione dell’aggiornamento non comporterà la perdita dei dati personali, ma consiglia caldamente di effettuare un backup di sicurezza prima di avviare la procedura.

HONOR Magic V2 riceve il layout della schermata dual-home e la modalità mini finestra

Restiamo in casa HONOR, l’ultimo pieghevole dell’azienda HONOR Magic V2 (che potrebbe a breve arrivare in Europa)sta ricevendo in Cina un aggiornamento che introduce diverse novità; l’update ha un peso di 1,05 GB e porta l’interfaccia MagicOS alla versione 7.2.0.111.

Le principali novità introdotte riguardano un nuovo layout a doppia schermata iniziale, una mini finestra e una modalità interattiva verticale, oltre ad una serie di altre migliorie come evidenziato dal changelog che riportiamo di seguito: