Il neonato HONOR Magic V2 dovrebbe arrivare in Europa prima del previsto, visto e considerato che l’azienda ha ricevuto un feedback positivo in seguito al lancio globale di HONOR Magic Vs.

HONOR, convinta del fatto di avere raggiunto una tecnologia abbastanza matura nel segmento dei pieghevoli, starebbe inoltre valutando di dotare la propria gamma di un secondo smartphone pieghevole, stavolta a conchiglia.

HONOR Magic V2 potrebbe arrivare in Europa a breve

I colleghi di GSMArena sono riusciti a fare due chiacchiere con HONOR a margine della presentazione del nuovo HONOR Magic V2, smartphone pieghevole a libro che ha fatto registrare il record di pieghevole più sottile al mondo, un dispositivo capace di offrire una ergonomia molto simile a quella degli smartphone tradizionali, grazie a un peso di 231 grammi (più o meno quanto un iPhone 14 Pro Max di Apple) e dimensioni pari a 156,7 x 74,1 x 10 mm quando è chiuso (più o meno quanto un Samsung Galaxy S23+ in pianta ma leggermente più spesso).

Il vantaggio è che, da aperto, mette a disposizione degli utenti un enorme display da 7,92 pollici e a quel punto, grazie a uno spessore inferiore ai 5 mm risulta quasi magico.

Il percorso di HONOR nel segmento dei pieghevoli non è stato facile e, infatti, l’azienda è andata in perdita con le prime due generazioni della serie Magic V, anche per via della politica di non sparare prezzi assurdi con l’obiettivo di guadagnare consensi sul mercato.

È chiaro, poi, che i prezzi in Europa risultano più alti rispetto a quelli cinesi per via di fattori come le tasse d’importazione, l’IVA locale e spese locali per pubblicità e distribuzione. Questo ragionamento sui prezzi è applicabile agli smartphone di qualsiasi produttore cinese.

HONOR Magic Vs, presentato in Cina a novembre 2022, è stato poi annunciato in Europa alla fine di febbraio 2023 (anche se risulta disponibile solo da maggio). La calda accoglienza riservata al dispositivo da parte dei partner globali, ha spinto HONOR ad accelerare la distribuzione di Magic V2 a livello globale: possiamo quindi aspettarci che il dispositivo arrivi da queste parti poche settimane dopo rispetto al concorrente per eccellenza Samsung Galaxy Z Fold5.

HONOR pensa anche al pieghevole a conchiglia ma senza fretta

Oltre alle informazioni sull’arrivo in Europa di HONOR Magic V2, è emerso che l’azienda sta valutando di lanciare sul mercato un secondo smartphone pieghevole, stavolta con form factor a conchiglia (concorrente dei vari “flip”), forte del fatto di avere raggiunto una certa maturità nella propria tecnologia destinata alla realizzazione dei pieghevoli e convinta dalla prospettiva che, presto, gli smartphone tradizionali inizieranno a perdere popolarità a favore proprio dei pieghevoli.

I passi da gigante compiuti da HONOR nell’ingegnerizzazione della cerniera, decisamente più resistente, sottile e leggera su Magic V2 rispetto a quella del predecessore Magic Vs (grazie all’adozione di un design unibody senza ingranaggi con copertura in lega di titanio stampata in 3D), potrebbero essere tranquillamente replicati su un eventuale pieghevole a conchiglia.

L’azienda, però, non ha fretta di rilasciare un pieghevole a conchiglia: pare, infatti, che il programma sia quello di non lanciare uno smartphone del genere finché non sarà in grado di realizzare un dispositivo capace di distinguersi dalla concorrenza. Vedremo, dunque, cosa riusciranno a inventarsi.

Un altro form factor per gli smartphone del futuro potrebbe essere quello arrotolabile: al riguardo, HONOR ha dichiarato di avere dato uno sguardo ai prototipi della concorrenza e, dato che questi prototipi (almeno per il momento) rimangono tali, non sembra interessata a investire nel breve termine su un dispositivo del genere.

