Anche PosteMobile, come diversi altri operatori, è costantemente impegnata nell’ampliamento delle liste dei dispositivi compatibili con il servizio VoLTE, tecnologia che consente di effettuare telefonate sfruttando la rete dati, beneficiando contestualmente di una qualità superiore.

Nelle ultime ore l’operatore virtuale ha aggiunto svariati dispositivi alla lista dei device compatibili con il servizio in questione, vediamo insieme le nuove aggiunte.

PosteMobile aggiorna la lista dei dispositivi compatibili con la tecnologia VoLTE

L’operatore PosteMobile ha attivato per la prima volta il servizio VoLTE un anno fa, inizialmente la lista degli smartphone compatibili era alquanto risicata, salvo poi espandersi notevolmente nel corso del tempo grazie alle varie aggiunte.

Nelle ultime ore l’operatore ha aggiunto tutta una serie di dispositivi alla lista di quelli compatibili, nello specifico:

Apple -> iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, iPhone SE 2022

Samsung -> Galaxy A03, Galaxy A12, Galaxy A13 5G, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Galaxy A21, Galaxy A22, Galaxy A30s, Galaxy A31, Galaxy A32, Galaxy A41, Galaxy A42 5G, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy A90 5G, Galaxy M12, Galaxy M21, Galaxy M31, Galaxy M51, Galaxy Note10, Galaxy Note10+, Galaxy S10 Lite, Galaxy S10e, Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 FE new, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy XCover4s, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G (per il brand coreano l’operatore specifica che “Tutti i nuovi modelli, lanciati sul mercato a partire dal 2023, saranno compatibili con il VoLTE PosteMobile”)

Motorola -> Edge 40, Edge 40 pro, Moto e13, Moto e32, Moto e32s, Moto g13, Moto g23, Moto g42, Moto g53 5G, Moto g625G, Razr 40, Razr 40 ultra, ThinkPhone by Motorola

Nokia -> 2660 Flip, 5710 Xpress Audio, 8210 4G, C02, C12, C2 2nd Edition, C21, C21 Plus, C22, C30, C31, C32, G11, G20, G21, G22, G60 5G, X10, X100, X20, X30 5G, XR20, XR21 (sono stati rimossi dalla lista di compatibilità Nokia 105, Nokia 225, Nokia C20 e Nokia G10)

Dunque, con le aggiunte di cui sopra, la lista aggiornata degli smartphone compatibili con il VoLTE di PosteMobile è la seguente:

Samsung:

Galaxy A02s;

Galaxy A03;

Galaxy A03s;

Galaxy A12;

Galaxy A12 new;

Galaxy A13;

Galaxy A13 (new);

Galaxy A13 5G;

Galaxy A20e;

Galaxy A20s;

Galaxy A21;

Galaxy A22;

Galaxy A22 5G;

Galaxy A30s;

Galaxy A31;

Galaxy A32;

Galaxy A32 5G;

Galaxy A33 5G;

Galaxy A40;

Galaxy A41;

Galaxy A42 5G;

Galaxy A50;

Galaxy A51;

Galaxy A51 5G;

Galaxy A52;

Galaxy A52 5G;

Galaxy A52s 5G;

Galaxy A53 5G;

Galaxy A70;

Galaxy A71;

Galaxy A72;

Galaxy A80;

Galaxy A90 5G;

Galaxy Z Flip;

Galaxy Z Flip2 5G;

Galaxy Z Fold;

Galaxy Z Fold2 5G;

Galaxy Z Flip3 5G;

Galaxy Z Fold3 5G;

Galaxy XCover4s;

Galaxy XCover5;

Galaxy XCover Pro;

Galaxy S10 Lite;

Galaxy S20 FE;

Galaxy S20 FE new;

Galaxy S20 FE 5G;

Galaxy S10e;

Galaxy S10;

Galaxy S10+;

Galaxy S10 5G;

Galaxy S20;

Galaxy S20 5G;

Galaxy S20+;

Galaxy S20+ 5G;

Galaxy S20 Ultra 5G;

Galaxy S21 FE;

Galaxy S21 FE (new hw);

Galaxy S21 5G;

Galaxy S21+ 5G;

Galaxy S21 Ultra 5G;

Galaxy M11;

Galaxy M12;

Galaxy M21;

Galaxy M22;

Galaxy M23 5G;

Galaxy M31;

Galaxy M31s;

Galaxy M32;

Galaxy M33 5G;

Galaxy M51;

Galaxy M52 5G;

Galaxy M53 5G;

Galaxy Note10 Lite;

Galaxy Note10;

Galaxy Note10+;

Galaxy Note20;

Galaxy Note20+ 5G;

Galaxy Note20 Ultra 5G;

Galaxy S22;

Galaxy S22+;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy Tab A7;

Galaxy Tab S7 FE 5G;

Galaxy Tab A8;

Galaxy Tab S8;

Galaxy Tab S8+;

Galaxy Tab S8 Ultra.

Nokia:

C2 2nd Edition;

C21;

C21 Plus;

C31;

G11;

G21;

G60 5G;

X30 5G;

C02;

C12;

C22;

C32;

G22;

XR21;

2660 Flip;

5710 Xpress Audio;

8210 4G;

C30;

G20;

X10;

X100;

X20;

XR20.

Apple:

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 Mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone SE;

iPhone SE (2020);

iPhone X;

iPhone XR;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone SE 2022.

Motorola:

Moto e22;

Moto e22i;

Edge 30 ultra;

Edge 30 fusion;

Edge 30 neo;

Moto g72;

Moto e32;

Moto e32s;

Moto e13;

Moto g13;

Moto g23;

Moto g53 5G;

Edge 40 pro;

Edge 40;

Razr 40 ultra;

Razr 40;

ThinkPhone by Motorola;

Moto g42;

Moto g62 5G.

Siete clienti PosteMobile e volete usufruire del servizio VoLTE con il vostro smartphone? Sarà sufficiente controllare che il dispositivo in questione compaia nella lista riportata sopra, qualora così non fosse però non disperate, si tratta solo di avere ancora un po’ di pazienza visto che la lista è comunque in continua espansione.

