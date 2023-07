L’app Files di Google potrebbe subire una modifica su Android per quanto riguarda la scheda dedicata alla condivisione. La sezione Nearby Share dovrebbe essere “stravolta”: scopriamo insieme un’anteprima di come dovrebbe diventare nelle prossime settimane.

Files di Google sta per modificare la schermata per la condivisione

Files di Google è un’app piuttosto popolare sul Google Play Store per la sua versatilità, la sua semplicità e la sua ricchezza di funzioni. Non si tratta infatti di una mera applicazione di gestione file, ma come probabilmente saprete offre funzionalità per la pulizia rapida dei file indesiderati (duplicati, file temporanei e non solo), per la separazione dei file più importanti (con la Cartella di sicurezza) e la condivisione nelle vicinanze (Nearby Share in inglese). La sezione dedicata alla condivisione, ossia quella più a destra nella barra inferiore, attualmente apre una semplice schermata con i pulsanti “Invia” e “Ricevi”, ma presto potrebbe subire una modifica radicale.

Come potete vedere nello screenshot pubblicato dal canale Telegram Google News che ci anticipa i cambiamenti, la schermata dovrebbe essere divisa in tre sezioni: in alto è possibile abilitare la ricezione di contenuti con lo smartphone, nella parte centrale compaiono i dispositivi nelle vicinanze con cui è possibile condividere file, mentre in basso ci sono alcuni suggerimenti per la condivisione.

Queste novità non sono ancora disponibili per gli utenti, ma potrebbero fare capolino nelle prossime settimane. La fonte sottolinea come questo design sia al momento in fase di sviluppo, e che non tutti i pulsanti rispondono come dovrebbero. Per essere sicuri di disporre dell’ultima versione disponibile sul Google Play Store di Files di Google, oppure per procedere al download dell’app, potete seguire il badge qui in basso. Vi piacciono i cambiamenti in arrivo o preferite la schermata attuale?

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 7a: fascia media da leccarsi i baffi