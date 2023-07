Se state cercando un paio di cuffie wireless e vi siete lasciati sfuggire le proposte del Prime Day, non disperate: su Amazon sono in offerta tre modelli targati Google, Nothing e LG che potrebbero fare al caso vostro. Si tratta di Google Pixel Buds A-Series, Nothing Ear (stick) e LG TONE Free T90Q. Vediamo i prezzi e come approfittarne.

Pixel Buds A-Series, Nothing Ear (stick) e LG TONE Free T90Q in offerta

Le Google Pixel Buds A-Series sono le cuffie wireless più economiche della gamma di Mountain View: sono di tipo in-ear e sono dotate di altoparlanti con driver dinamici da 12 mm e di controlli tattili per la gestione della riproduzione. Offrono due microfoni beamforming, connettività Bluetooth 5.0 e certificazione IPX4, ma anche le funzionalità Fast Pair per il collegamento rapido allo smartphone, Suono adattivo e la compatibilità con Google Assistant. L’autonomia dichiarata arriva fino a 5 ore di riproduzione musicale e 2,5 di conversazione, che possono salire a rispettivamente 24 e 12 ore usufruendo della custodia di ricarica.

Raramente in sconto, le Google Pixel Buds A-Series sono disponibili in offerta su Amazon a 85,92 euro nella colorazione Verde oliva. Se siete interessati all’acquisto potete seguire il link qui in basso:

Acquista Google Pixel Buds A-Series in offerta

Intorno alla stessa cifra (qualcosa in meno a dire il vero) sono in promozione le Nothing Ear (stick), cuffie wireless lanciate lo scorso autunno con un custom driver dinamico da 12,6 mm. Offrono la Bass Lock Technology per la misurazione della forma del canale auditivo e il rilevamento della posizione per determinare la quantità di bassi persi durante l’uso e regolare autonomamente la curva dell’equalizzatore. La tecnologia Clear Voice serve per filtrare i rumori di sottofondo e amplificare la voce durante le chiamate, sfruttando i tre microfoni a bordo. Risultano compatibili con dispositivi dotati di almeno Android 5.1 Lollipop o iOS 11 grazie all’app Nothing X e alla connettività Bluetooth 5.2, con tanto di Fast Pair. A livello di autonomia garantiscono fino a 7 ore di ascolto con una singola ricarica o fino a 29 ore totali sfruttando la custodia.

Le Nothing Ear (stick) sono state lanciate al prezzo consigliato di 119 euro, ma potete acquistarle su Amazon al link qui in basso in sconto a 73,81 euro:

Acquista Nothing Ear (stick) in offerta

Chiudiamo il trio di offerte sulle cuffie wireless con LG TONE Free T90Q, che abbiamo apprezzato nella nostra recensione. Il prezzo sale, ma si tratta di un prodotto di fascia più alta, lanciato sul mercato a 229 euro. Supportano il Bluetooth Low Energy e il codec Snapdragon apt-X Adaptive, e dispongono di driver da 11 mm in grafene e di quattro microfoni MEMS. Tra le funzionalità messe a disposizione possiamo citare i comandi touch personalizzabili, il Fast Pair, la Modalità gioco, la Modalità sussurro, la riproduzione-pausa automatica, Trova i miei auricolari, la lettura delle notifiche, l’equalizzatore avanzato, la gestione avanzata dell’ANC e i comandi vocali.

L’autonomia garantisce circa 5 ore di riproduzione audio continua con ANC attivo e circa 9-10 ore di utilizzo con ANC disattivato (ricariche della custodia escluse). A proposito della custodia, offre una funzione di igienizzazione, per disinfettare le cuffie nel momento desiderato grazie alla tecnologia UVnano. Le LG TONE Free T90Q sono state lanciate al prezzo consigliato di 229 euro, ma potete portarvele a casa in offerta su Amazon a 149 euro, lo stesso prezzo del Prime Day. Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui sotto:

Acquista LG TONE Free T90Q in offerta

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel Buds A-Series