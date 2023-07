Nothing rilascia sul Google Play Store un pacchetto di icone pensato per i suoi smartphone Android, utile per uniformare completamente le icone allo stile del resto del sistema. Si chiama semplicemente Nothing Icon Pack e per ora è compatibile solo con Nothing Phone (2): andiamo a scoprirlo.

Tutte le icone diventano monocromatiche con Nothing Icon Pack

Nothing Phone (2) è stato presentato solo qualche giorno fa, ma abbiamo già avuto modo di conoscerlo da vicino attraverso la nostra recensione. A bordo dello smartphone, come probabilmente saprete, c’è Android 13 con un aspetto grafico personalizzato, con sfondi, font e icone a tema. Queste ultime non riguardano purtroppo tutte le applicazioni, ma a perfezionare questo punto ci pensa la novità sbarcata sul Google Play Store.

Per personalizzare ulteriormente il sistema operativo dello smartphone e andare a uniformare l’aspetto generale del sistema, sul Google Play Store sbarca il Nothing Icon Pack, che propone una combinazione di colori monocromatici per le tutte le icone della schermata home e non solo, sia con una versione chiara sia con una scura (pensata per l’utilizzo col tema scuro). A confermarne il funzionamento è anche il community manager di Nothing, Rob Godwin. Grazie alla novità, Nothing può andare inoltre ad aggiornare e migliorare il pacchetto di icone in modo più rapido, così da fare passi avanti nella personalizzazione di Nothing OS.

L’app è già disponibile al download gratuito sul Google Play Store, ma risulta compatibile solo con Nothing Launcher 2.1.0 o superiore e con Nothing OS 2.0. Questo significa che l’unico modello attualmente supportato è Nothing Phone (2). Il predecessore, Nothing Phone (1), diventerà compatibile con l’aggiornamento previsto entro la fine di agosto 2023. Se possedete il nuovo smartphone dell’azienda fondata da Carl Pei, potete scaricare e provare il Nothing Icon Pack seguendo il badge qui in basso:

Potrebbe interessarti: Recensione Nothing Phone (2)